«Hay muchos intentos de favorecer a la educación privada frente a la pública»

Durante 27 años, José Manuel Reinares (San Millán de la Cogolla, 1957) ha sido el portavoz y asesor jurídico del sindicato ANPE: la voz tranquila y reflexiva del sindicalismo educativo. Pocas veces perdió los papeles. Siempre gana su versión docente. Porque Reinares es abogado, pero sobre todo, dice, es maestro. Quizá lo que mejor le defina son los motivos de su jubilación: «El trabajo no abunda y hay que repartirlo. Mi objetivo era dejar libre una plaza docente y otra de abogado en el sindicato». Ayer, el sindicato le hizo un homenaje por su despedida laboral.

- Después de 27 años en la primera línea educativa, ¿qué se siente?

- Por un lado alegría por poder dedicarme a otras cosas, pero también, tristeza y nostalgia por el trabajo y por la gente conocida.

«En esta profesión hay que tener vocación de servicio y de educar... y no todo el mundo vale»

- Maestro y abogado. ¿Le ha ayudado esa mezcla en su labor sindical?

- Fui maestro en Aragón y en La Rioja. Luego estudié Derecho en la UNED. Siempre digo que he sido cocinero antes que fraile y enfocaba las relaciones con los profesores y la administración desde el punto de vista de maestro.

- ¿Cómo ha cambiado la Educación desde entonces?

-Mucho (ríe). Yo era de tiza y pizarra; ahora todo es digital. También han cambiado los niños. Antes había más respeto. Había mucho diálogo y nada de autoritarismo. Ahora están sobreprotegidos y eso hace que se arremeta contra el profesor y la escuela...

- Y el profesorado, ¿ha cambiado?

- Profesores de vocación había antes y ahora. Quizá ahora sean más funcionarios que de vocación, pero esa vocación es fundamental y creo que tendría que haber una selección en los centros de formación del profesorado para que entren los mejores expedientes. En esta profesión hay que tener vocación de servicio y de educar... y no todo el mundo vale.

- Tras 27 años de 'pelea' sindical, ¿qué logros destacaría?

- Conseguimos buenas ofertas de empleo antes de la crisis. Se cerraron las transferencias con un buen acuerdo; en el 2005 logramos el de la calidad de la educación... pero a partir del 2008 la negociación siempre fue a la baja. Se logró el pacto de plantillas del 2008, pero la Consejería no lo ha respetado. Me hubiera gustado alcanzar la protección y el reconocimiento social del profesorado y un pacto por la Educación en La Rioja, que las mayorías absolutas del PP impidieron. Un día le pregunté a Pedro Sanz si estaba dispuesto a un pacto y me contestó «¿Pacto para qué y con quién?». Con eso lo dijo todo.

- ¿Y con qué consejero se queda?

- (Ríe) Con ninguno. Todos tienen virtudes y defectos. La época más dura fue la de Gonzalo Capellán, con la crisis. Fue cuando más tuvimos que negociar, pero la más dura.

- ¿Las relaciones también han sido tensas con otros sindicatos?

- He intentado llevarme bien con todos y hacer compañerismo sindical. A la inversa no ha sido así. Hemos sufrido ataques de sindicatos como CCOO y UGT, sobre todo en la época de crisis y después de suscribir el acuerdo del Decreto Wert. Nuestros afiliados entendieron que era mejor perder 100 empleos que 300. Ellos también estaban dentro de una política ideológica, que era la de la plataforma por la escuela pública, aunque nosotros hemos apoyado a la escuela pública a muerte.

- ¿Corre riesgo la educación pública?

- No, pero ha habido muchos intentos de favorecer a la privada y concertada. La LOMCE fue una ley descaradamente partidaria de los centros privados que incluso modificaron, con aquiescencia de La Rioja, para financiar centros que segregan.

- Y ahora, ¿qué va hacer?

- Disfrutar de la vida. Hacer otras cosas con menos estrés y más relajado... pero interesándome por el mundo de la educación.