Un informe técnico y la aportación de expertos para definir la reforma

Logroño. La Comisión Institucional del Parlamento encargada de madurar la reforma de la Ley Electoral autonómica entra en una fase decisiva para activar el proceso. Sus integrantes acaban de recibir el informe encargado por la Cámara a la Universidad de La Rioja que servirá de base para definir qué cambios son factibles. Y, por otra parte, están a punto de concretarse los comparecientes llamados por cada grupo para realizar aportaciones desde diferentes ángulos técnicos. A falta de desgranar las líneas maestras del estudio, su coordinador, el catedrático de Derecho Constitucional de la UR, Ricardo Chueca, ya adelantó su parecer durante su intervención en el hemiciclo el pasado mes de junio.

Para Chueca, la reducción del umbral de votos del 5 al 3% para obtener al menos un escaño y que acapara el foco del debate comporta una serie de ventajas e inconvenientes, así que su asunción (o no) queda al criterio político de los diferentes grupos. Como expuso ante la comisión, la rebaja de la barrera de entrada al Parlamento da en principio mayores opciones de lograr representatividad a los partidos minoritarios y penaliza a los mayoritarios aunque, como también advirtió uno de los mayores especialistas en la materia, no puede tomarse como un axioma dado que no puede aplicarse su impacto real ahora sobre contextos pasados.

Lo que Chueca sí juzga imprescindible es abordar la reforma de la Ley electoral junto a la del Estatuto dado que hay cuestiones imbricadas en ambas y ajustes en un frente exigirían cambios en el otro. Una indicación a la que el catedrático sumó contar con la opinión de agentes determinantes en la cita ante las urnas, tales como la Junta Electoral, el director del INE, el responsable de la unidad electoral del Gobierno y la asociación de la prensa.