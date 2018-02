«El Índice DEC no refleja la realidad de nuestra comunidad»

La directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, garantiza en esta entrevista que «todas las personas dependientes que tienen reconocido un grado, han ejercido su derecho y cumplen los requisitos están cubiertas» en La Rioja, y niega que el Índice DEC refleje «la realidad» del sistema riojano. «La lista de espera puede oscilar entre las 300 y las 350 personas, no 3.000 como indica el estudio», incide.

- ¿Por qué considera que no son válidos los resultados del DEC para La Rioja?

- Los indicadores se hacen a partir de unas estadísticas que no reflejan la realidad de lo que es el sistema de dependencia en La Rioja. De una forma lineal computan a las personas que tienen reconocida la dependencia y, por otra parte, a quienes tienen oficialmente reconocidos un servicio o una prestación. La cuestión es que nosotros, dentro de ese cómputo de personas valoradas como dependientes, incluimos a aquellos que o bien no tienen derecho o bien no han ejercido su derecho solicitando un servicio o prestación. De ahí que cualquier dato que hagamos a nivel aritmético nunca se va a ajustar a la realidad. Otras comunidades incluyen en esa lista de dependientes a aquellos que tienen una prestación o servicio reconocidos. Por eso no es que nuestro sistema sea ineficiente. Al contrario: todos los riojanos que tienen un grado de dependencia y que han ejercitado ese derecho están cubiertos. Otra cosa es que por algún motivo tengan que estar durante un tiempo en una lista de espera para acceder al servicio que han pedido, pero tenemos un sistema garantista que a esas personas les concede una prestación. Por eso, esta conclusión del informe no es correcta, y en otros indicadores, como el de inversión en relación al presupuesto o la cobertura efectiva en cuanto a la población potencialmente dependiente estamos, tenemos ratios importantes. Además somos la segunda comunidad en cuanto a valoraciones: en un mes, nuestros ciudadanos tienen reconocido, o no, su grado de dependencia.

«Nuestro sistema está muy bien estructurado normativamente y es garantista»

- ¿Y cómo no han advertido de ello a los autores del informe?

- Llevamos haciéndolo desde hace mucho tiempo para que hagan una mención específica a nuestra situación, pero está siendo complicado. En todo caso, si no nos dan una solución intentaremos buscarla nosotros haciendo otro tipo de estadística interna para que se traslade de una manera real a los datos que recopilan en Madrid.

-Entonces, ¿cuál es la cifra de riojanos a la espera de que se les resuelva la prestación o el servicio?

-Entre 300 y 350 personas. Pero, insisto: todas las personas dependientes que tienen reconocido un grado, han ejercido su derecho y cumplen los requisitos están cubiertas.

-Otras de las recomendaciones es elaborar un plan estratégico.

- Todo es mejorable, por supuesto, pero nuestro sistema está muy bien estructurado normativamente y la hoja de ruta para el ciudadano existe. Además, estamos pendientes de cómo quede la revisión nacional que se está haciendo.