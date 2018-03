Incertidumbre y preocupación por la nueva PAC El sector agrario riojano se mantiene expectante para ver qué sucede finalmente con el presupuesto destinado a la futura PAC. :: justo rodríguez El sector agrario rechaza una probable merma del presupuesto destinado a la Política Agraria Común I. G. Lunes, 12 marzo 2018, 23:27

La Política Agraria Común es uno de los asuntos que más preocupa, como es lógico, a los agricultores y ganaderos. Cada vez que hay una reforma de la misma, los trabajadores del sector están pendientes para conocer si las ayudas que perciben de ella se ven mermadas, crecen o permanecen estables. Pues bien, actualmente se está preparando una nueva revisión, prevista inicialmente para el 2020, que viene acompañada del establecimiento de unos nuevos presupuestos plurianuales. Y en lo que se refiere a esto último, las previsiones no resultan muy halagüeñas, porque muchos de los escenarios que se están planteando recogen una reducción del dinero destinado a esta Política Agraria Común.

¿A qué se deben estos planteamientos a la baja? Pues bien, la Unión Europea se encuentra en la actualidad en una coyuntura en la que se aboga por dar importancia a aspectos como el reforzamiento de las fronteras, la lucha contra el terrorismo o los refugiados. A eso hay que unir la salida del Reino Unido de la UE, que deja un espacio que es necesario cubrir de alguna manera. Para afrontar todos esos retos se necesita dinero y, por esa razón, la PAC se puede ver afectada.

De hecho, Igor Fonseca, responsable de los Servicios Técnicos de ARAG-ASAJA, señala que un reciente comunicado de la Comisión Europea se establecían cinco posibles escenarios y en cuatro de ellos la PAC salía perjudicada, algo que no gusta a las organizaciones agrarias, que muestran su preocupación. «Lo primero que nos parece ilógico es empezar a hablar de la futura PAC sin saber realmente el presupuesto con el que se cuenta», señala Fonseca. «Y no nos parece bien que se quiera deshacer el camino andado en una política que beneficia a toda la sociedad», añade. Tomás Latasa ahonda en esa importancia del sector para explicar por qué no se debe reducir el presupuesto. «Además de ofrecer alimentos de calidad a precios razonables, se crean puestos de trabajo, se protege el medio ambiente y se colabora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, entre otros objetivos», enumera el secretario general de UPA-UGT en La Rioja, quien cifra en 400.000 millones de euros el presupuesto actual de la PAC.

LAS FRASES Igor Fonseca ARAG-ASAJA «Queremos que, al menos, se mantenga la ficha financiera actual» Leticia Olasolo UAGR «Es muy importante que el dinero vaya a parar al agricultor profesional» Tomás Latasa UPA-UGT «Nos oponemos a una bajada presupuestaria y apoyamos redistribuir los pagos directos»

Por su parte, Leticia Olasolo, de UAGR-COAG, define la situación actual como un momento de incertidumbre. «Dependiendo del dinero que se tenga se podrán hacer unos textos legislativos u otros», indica la secretaria técnica de la organización agraria al mismo tiempo que muestra su disconformidad con algunos de las opciones que se están barajando. «Se habla de posibles cofinanciaciones y nosotros estamos en contra porque pueden generar desigualdades entre unos estados y otros en función de cuánto dinero aporte cada uno», expone. «Al mismo tiempo, se habla de una subsidiaridad, es decir, que se deja un margen para que cada estado pueda aplicar las políticas en su territorio dependiendo de las características de éste, y eso a nosotros nos parece bien, siempre y cuando se haga de manera correcta», apostilla. Olasolo, por último, añade: «Si finalmente el presupuesto se ve reducido, sería aún más importante que el dinero vaya a parar al agricultor profesional, a aquél que vive en el medio rural y que genera empleo y actividad económica».

Latasa también se muestra en contra de «renacionalizaciones» y señala la necesidad de un mejor reparto de los pagos directos. «El 20% de los agricultores se lleva el 80% de esta cuantía y debería existir una distribución más equilibrada», propone. Tanto él como Igor Fonseca destacan, además, los datos del último Eurobarómetro, donde el 71% de los encuestados se mostró a favor de que se mantenga el presupuesto actual de la PAC. «Nosotros nos oponemos totalmente a que se reduzca», señala el secretario general de UPA-UGT en la región. «Queremos que, al menos, se mantenga la ficha financiera actual», apuntilla Fonseca, quien señala que, aproximadamente, La Rioja recibe al año entre 60 y 65 millones de euros procedentes de los fondos FEADER y FEAGA. Una cuantía importante y necesaria que las organizaciones agrarias esperan que no decrezca en el futuro.

La decisión sobre los presupuestos se debe adoptar en un corto espacio de tiempo, aunque la fijación del marco legislativo de la nueva PAC es probable que se dilate en el tiempo, ya que el año que viene hay elecciones europeas y apenas queda tiempo para debatir el texto final antes de las votaciones. «Es posible que se posponga hasta el 2021 o el 2022», remata Fonseca. Para entonces, ya se sabrá cuánto dinero hay.