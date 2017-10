«Hay que impulsar planes de previsión específicos en la pequeña y mediana empresa»

Manríquez destaca que «los riojanos están concienciados» de ahorrar para su jubilación porque «el sistema público será insuficiente para mantener el poder adquisitivo» y propone incentivar este modelo en las pymes.

-¿Cuál es su valoración de los datos riojanos del informe Inverco?

-Año tras año, La Rioja repite su liderazgo en parámetros como el porcentaje de partícipes respecto a la población regional y el peso del patrimonio invertido sobre el PIB autonómico, lo que demuestra que en esta comunidad hay una especial sensibilización con el complemento a la prestación pública de jubilación y, en concreto, con los planes de pensiones.

-En general, España está muy por debajo de los niveles de previsión de los países más desarrollados.

-Así es. Hay factores propios de la cultura española como, por ejemplo, que prime más el ahorro inmobiliario que el financiero. Claro, hasta ahora las pensiones en España gozan de cierta generosidad y el jubilado cobra en torno al 80% de su último salario. Sin embargo, esa ratio va a bajar el 30% en los próximos años. Es decir, en el 2040 se cobrará por debajo del 50%. No hay duda de que el sistema público va a seguir existiendo, pero lo que está en juego es su suficiencia. La propia evolución demográfica nos dice que esto va a ser así. Por tanto, en mi opinión, la discusión no es la sostenibilidad del sistema, si no cómo podemos mejorarlo y, por eso, tenemos que empezar a pensar en el ahorro privado si queremos mantener nuestro poder adquisitivo cuando nos jubilemos. Eso hace necesario concienciar a los ciudadanos de la necesidad de prepararse para complementar en el futuro sus pensiones públicas. Ir disponiendo un ahorro extra. Y los riojanos son los más concienciados.

-¿Ayudaría a impulsarlo un mejor tratamiento fiscal?

-Desde luego ayudaría, pero el empuje definitivo vendrá de que se desarrollen planes de pensiones en las empresas, que es lo que más está avanzando en Europa.

-Las grandes corporaciones están ya implantándolos, pero ¿cómo hacerlo en las pymes?

-Necesitamos planes de pensiones específicos para ellas, que son las que tienen el 90% del empleo en España, que favorezcan su desarrollo con facilidades administrativas y algún tipo de exención.