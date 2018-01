«Hay cosas más importantes que la política» Enrique, sobre el tractor que maneja a diario. / Miguel Herreros Enrique Cursó un Programa de Cualificación Profesional de Electrónica, desarrolla el negocio familiar en el campo TERI SÁENZ Logroño Martes, 16 enero 2018, 08:06

A pesar de su juventud, Enrique sabía qué quería hacer y qué hará en el futuro. Y también dónde: en el campo donde se ha desarrollado durante años el negocio familiar y que él aspira a continuar en los muchos que le quedan. Tras cursar un Programa de Cualificación Profesional de Electrónica en Jesuitas, volvió a Baños de Río Tobía y al pabellón de Badarán donde guarda la maquinaria necesaria para manejar 50 hectáreas de cereal, forraje y alfalfa. Ahí aparca también el imponente John Deere 8260R que maneja con una habilidad que desdice su edad y el afán por ir algo más allá de donde han llegado sus mayores.

«Hay que mejorar siempre un poco y, si no, malo», sentencia con un optimismo que no concede a la situación política que observa sólo de reojo. «No le hago mucho caso», resume. «Con mis años hay otras cosas más importantes». Como el trabajo. Una jornada laboral que amanece cada día a las 8 de la mañana y se reparte donde toca mientras barrunta la idea de independizarse ¿Cuándo? «Todavía no lo sé; el futuro dirá».