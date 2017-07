«Lo más importante es que la víctima llame a la Policía o acuda al hospital» El responsable de la UFAM reconoce la complejidad de la investigación de los delitos sexuales, que se acentúa en casos de menores de edad L.J.R. LOGROÑO. LOGROÑO. Jueves, 27 julio 2017, 17:56

La planta baja de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja acoge a los miembros de la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía. Su responsable desvincula la relación entre agresiones sexuales y celebraciones festivas al tiempo que apunta que «no es un delito habitual en Logroño y, en la mayor parte de los casos, son de una entidad menor». De igual manera, explica que no es un tipo de delito que se pueda relacionar con otros contextos, si bien asume que está presente en algún caso de violencia de género. «Como son delitos perseguibles a instancia de parte, si la mujer no denuncia no podemos intervenir», explica.

«¿Prevenir una violación? Hay que tomar las mismas precauciones de seguridad personal que ante otros delitos»

Así, la mayor complicación en este tipo de delitos es la propia investigación. «Nos atenemos a la declaración de la víctima. Es una investigación compleja en la que se activa el protocolo con el Hospital San Pedro y en la que interviene Policía Científica, Judicial, médicos forenses...». La identificación del agresor, completa, «se realiza a través de las investigaciones rutinarias de controles de cámaras de seguridad y en la que también puede aportar datos el informe médico o el médico forense». En cualquier caso, las dificultades «aumentan» cuando las víctimas son menores de edad (casos esporádicos) en los que «para evitar una victimización secundaria trabajamos a partir del relato que nos hagan los padres del menor».

Desde la UFAM también sostienen que prevenir una violación es complicado. «Hay que tomar las mismas precauciones de seguridad personal que ante otros delitos», aborda el responsable de la unidad, que apunta que, en caso de ser víctima de una violación, «lo más importante es llamar a la Policía o acudir directamente al hospital» para facilitar la toma de pruebas que permita identificar al agresor.