La importancia de leer

El escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, Premio Nacional de Narrativa en 1994 y Premio Nadal en 1999, a punto de presentar su última novela 'La ofrenda' en Logroño, estuvo ayer en el IES Esteban Manuel de Villegas de Nájera, para impartir una conferencia a sus alumnos, en la que se centró «en la importancia que tiene la lectura y que tiene la literatura», algo que expuso «como algo personal, contando mi propia historia en relación a los libros, lo importante que han sido para mí».

Reconociendo que «vivimos en un país muy poco lector», Martín Garzo señalaba que a él le gusta en las charlas con los estudiantes, «insistir en esa disociación que se suele hacer entre la literatura y la vida», que bajo su criterio «es una falsa disociación», ya que a su juicio «la literatura no está separada de la vida. A veces se piensa que la literatura es algo ajeno, sobre todo puede pensarse a estas edades, que lo que te vas a encontrar en los libros no tiene nada que ver con lo que te encuentras en la vida, pero eso es falso, ya que en el fondo, la literatura de lo que se ocupa es, precisamente, de lo que podemos llamar corazón humano y ese es el mismo siempre».

En ese sentido, el autor de 'El lenguaje de las fuentes o 'Las historias de Marta y Fernando', señalaba que, «en el fondo, el escritor parte de lo que ha vivido, por ello tus libros siempre tienen que ver con todo aquello que has pensado, que te ha pasado, que has sentido; con tus deseos, con tus sueños y con ese lado un poco oculto de ti mismo», en suma, el escritor hizo llegar a los alumnos del Villegas, su idea de que «de alguna manera hay dos vidas, una la que mostramos a los demás y otra la de nuestra intimidad, la vida escondida por decirlo así, que es donde está nuestra verdadera vida, ya que en todo lo que callamos están nuestros pensamientos secretos, nuestros deseos, nuestros sueños... todo lo que querríamos ser y hacer, y a lo mejor no logramos hacerlo, pero que nos hace diferentes a los demás».

De tal manera, el novelista, autor de narrativa infantil y juvenil, y de algunos ensayos, trató de despertar la afición a la lectura en los asistentes, señalándoles que «ese mundo escondido, ese mundo de la intimidad, del secreto, es el mundo que explora la literatura, y ese mundo cuando lo analizas, no es diferente de unos hombres a otros. Prácticamente todos pasamos por las mismas cosas, todos sentimos unos anhelos semejantes... de ahí que un escritor ha podido escribir un libro hace 500 años y sigue siendo actual».