Sin ilusiones ni nada que celebrar Conchi Jiménez Jiménez, junto a su padre y su hijo Arturo Gabarri Jiménez, en el interior de la casa de Islallana en la que conviven 13 miembros de la familia. :: Sonia Tercero «No se hacen políticas sociales para nosotros», critica Enrique Jiménez Gabarri, que denuncia que el Plan Integral del Gobierno de La Rioja «se ha quedado en el papel» La Asociación de Promoción Gitana de La Rioja renuncia a conmemorar mañana el Día Internacional del Pueblo Gitano ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA LOGROÑO. Viernes, 13 abril 2018, 00:01

«El año pasado había poco que celebrar, pero este año no hay nada, ya no tenemos ni ilusión. No hay nada que celebrar el domingo, Día Internacional del Pueblo Gitano». El presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Enrique Jiménez Gabarri, denunció ayer, en una rueda de prensa en la Casa de los Periodistas, que «no se hacen políticas sociales para nosotros, nuestro futuro es vivir de las ayudas porque es más fácil abordar la situación de los gitanos desde el punto de vista asistencial».

Menos fotos y más valentía

Con necesidades en educación, sanidad, empleo y vivienda, Jiménez Gabarri criticó que el I Plan Integral de la Población Gitana, que se firmó en el año 2015 y que recogía 126 medidas en todas las áreas, «no ha servido para nada, se ha quedado en el papel». «Ya vale de la foto con la sonrisa en la cara», reclamó en referencia a los políticos, a los que pidió «valentía» para que traten a los gitanos «como a otros colectivos que necesitan ayuda, como las personas con discapacidad o las mujeres». En este sentido, recordó que hace dos meses el Gobierno de La Rioja anunciaba una nueva etapa e instó al Ejecutivo regional a que «nos digan cuál es porque no han hecho nada, no hemos tenido ni siquiera una reunión. Esta es la nueva etapa, la de no tener ilusión y nada que celebrar», remachó.

«Queremos que la sociedad riojana y las instituciones sepan por qué no tenemos nada que celebrar», explicó el presidente de la entidad, que cuenta hoy con 2.900 asociados, al ceder la palabra a cuatro mujeres llegadas de distintos puntos de la comunidad autónoma, como Mari Jiménez Gabarri, Pilar Gabarri, Conchi Jiménez y Ana Isabel Jiménez.

«Vivo desde hace 30 años en Santo Domingo y nunca he visto a un gitano trabajar en el Ayuntamiento o de barrendero. Comprar un piso no podemos porque no hay trabajo y cuando vas a alquilar tienes muchos más problemas que el resto de las personas», señaló Mari Jiménez Gabarri.

Racismo y falta de ayudas

«Hay mucho racismo todavía y vivimos una situación muy mala porque nadie quiere alquilarnos o vendernos casas. Estamos obligados a vivir con ayudas de 400 euros porque nadie nos quiere dar trabajo por ser gitanos», se lamentó, por su parte, Pilar Gabarri.

Desde Islallana llegó Conchi Jiménez para dejar constancia de su desesperación: «Los gitanos no existimos para la gente, lo estamos pasando fatal. En una casa que nos dejó un primo, una vivienda tercermundista en la que a veces no tenemos ni agua, estamos viviendo 13 personas de cuatro generaciones, tres de ellos dependientes, porque a mi hijo, que tiene seis hijos, nadie le quiere alquilar. Te desesperas porque nadie nos ayuda y luego ves cómo a muchos extranjeros que llegan a La Rioja les dan de todo».

Finalmente, a Ana Isabel Jiménez, más que el presente le preocupa el futuro inmediato: «He trabajado durante 14 años como mediadora social, pero me he quedado en el paro. Aunque tengo mi hipoteca pagada y cobro el desempleo, no sé qué va a ser de mí cuando éste se acabe, porque es el único dinero que entra en casa. Veo el futuro muy negro».

«Así estamos y por eso el domingo no tenemos nada que celebrar», terció Enrique Jiménez Gabarri que, ante la posibilidad de que otras asociaciones gitanas conmemoren la jornada, se limitó a señalar que «cada uno es libre de hacer lo que quiera en base a su conciencia».