Con la ilusión del 'Gordo' de Navidad Isabel Callejas fue la encargada de parar el proceso aleatorio de elección de números. La fortuna cayó en el 1.345 y los 249 siguientes. / JUAN MARÍN Más de un centenar de personas asistió ayer en el Ayuntamiento al sorteo de las 250 invitaciones dobles para el desfile, que recaen entre los números 1.345 y 1.594 R. G. LASTRA LOGROÑO. Miércoles, 30 mayo 2018, 23:40

Como un 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid cuando empiezan a rotar los bombos del Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad. Los nervios y la ilusión presidieron ayer el sorteo de las 250 invitaciones dobles para asistir el sábado al desfile del Día de las Fuerzas Armadas desde la tribuna habilitada en el paseo del Espolón.

Más de un centenar de los 3.232 inscritos se dieron cita a mediodía de ayer en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño.

El concejal de Participación, Ángel Sáinz Yangüela, que ejerció de maestro de ceremonias acompañado por Mercedes López, secretaria del Pleno, fue el encargado de activar el inicio del sorteo. Los números empezaron a pasar rápidamente por la pantalla del programa habilitado por los técnicos municipales hasta que Isabel Callejas, una ciudadana que acudió al Salón de usos Múltiples del Consistorio ataviada con unas gafas con dos banderitas de España y una diadema con un vehículo militar y sendas enseñas nacionales en sus antenas, actuó como mano inocente para detener el proceso. La suerte estaba echada y el número agraciado fue el 1.345 y los 249 siguientes; es decir, hasta el 1.594

Los agraciados pueden retirar hoy, de 9 a 14 horas y de 17.00 a 19.00, las invitaciones en la Sala de Usos Múltiples municipal

A Isabel le falló la puntería. «Se conoce que le he dado demasiado deprisa al botón porque se ha parado en el 1.345 y yo tenía el 347, así que me he quedado fuera. Me da pena porque tenía preparado mi vestido con la bandera de España para ir a la tribuna», se lamentaba para bromear con su atuendo de ayer y confesar su cariño por las fuerzas armadas.

Eva y Elena, dos amigas que se habían apuntado al sorteo con el compromiso de que la agraciada invitase a la otra, sí tuvieron fortuna con su número, el 1.434. «En cuanto nos vayamos de aquí vamos a comprar lotería porque hoy estamos de suerte. Íbamos a ir a ver el desfile de todas formas, pero ahora, mucho más, en la tribuna. Nos hace mucha ilusión, es como si nos hubiese tocado el 'Gordo'», aseguraban, para admitir que «nosotras somos muy alegres y al final nos alegramos por cualquier cosa».

Ellas y el resto de agraciados que no retiraron ayer sus invitaciones pueden acercarse hoy al Salón de Usos Múltiples para recogerlas, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00.

Sáinz Yangüela, tras recordar que el Ayuntamiento contactará telefónicamente con todos los beneficiarios, además de exponer las listas en el tablón de anuncios del ruedo municipal y en la página web del Consistorio, advirtió de que para retirar las invitaciones es imprescindible que el premiado presente su DNI y el de la persona que le acompañará a la tribuna. El concejal también avanzó que «no existen listas de espera porque, por seguridad, las entradas no recogidas serán anuladas».