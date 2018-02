A igual trabajo, el mismo sueldo Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo una ruidosa protesta, con pitos y tambores, ante el Parlamento. herreros / J. Jusapol denuncia que «pasan los meses de negociaciones sin que se concrete nada», mientras mil agentes continúan sufriendo esta diferencia en La Rioja Policía y Guardia Civil exigen ante el Parlamento la equiparación salarial con otros cuerpos PILAR HIDALGO LOGROÑO. Miércoles, 28 febrero 2018, 00:17

Defienden algo «tan sencillo y básico» como que «a igual trabajo, igual salario». Y ayer, pese a la tímida lluvia, abarrotaron la plaza que se abre ante el Parlamento de La Rioja para corear esta consigna durante una ruidosa protesta. Centenares de policías nacionales y guardias civiles, de La Rioja pero también de comunidades aledañas, se colocaron detrás de pancartas que exigían una «equiparación ya» y la «igualdad salarial con las policías autonómicas».

Convocados por Jusapol (Justicia Salarial Policial), contaron durante su manifestación con el apoyo de políticos de todas las formaciones con representación en la Cámara legislativa riojana (PP, PSOE, Cs y Podemos). También acudió el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz.

Durante la concentración, se leyó un manifiesto en el que se exigía «un trato justo» porque «no podemos seguir siendo servidores públicos de segunda». Uno de los portavoces de Jusapol en La Rioja, Juan Luis García, valoró la «importante respuesta que estamos teniendo, tanto aquí como en otras ciudades de España, porque la gente entiende nuestra petición como algo justo».

Sobre el transcurso de las negociaciones, a las que criticó que no se haya invitado a Jusapol, señaló que «estamos viendo un baile de cantidades y no se firman plazos, ni acuerdos». «Están pasando los meses, sin que se concrete nada», por lo que estimó que «va para largo».

García consideró que el que no se hayan aprobado los Presupuestos del Estado no supone un escollo, porque el ministro de Hacienda abrió la puerta a disponer de alguna partida extraordinaria, «si bien no da cifras». «No podemos firmar un cheque en blanco porque llevamos 30 años de reivindicación y ésta es la definitiva».

El portavoz de Jusapol precisó que la diferencia salarial entre un policía nacional recién salido de la academia y un mosso en idéntica situación asciende a un mínimo de 400-500 euros al mes. Concretó que cerca de 1.000 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sufren esta desigualdad salarial en La Rioja.