Igea y los municipios del Alto Oja trabajan en acciones regulatorias

La campaña micológica del otoño del 2017 arranca sin novedades normativas, ni nuevos acotados en la región. Si bien esta situación podría mudar en próximas temporadas, ya que los municipios del Alto Oja trabajan en la delimitación de un coto conjunto para evitar situaciones de abusos en la recolección o de masificación. «Queremos hacerlo de forma conjunta porque alguien que viene de fuera no sabe dónde termina un pueblo y comienza otro», razona el edil ezcarayense de Medio Ambiente, Tomás Santamaría. Este acotado englobará a Santurde, Santurdejo, Pazuengos, Ojacastro, Zorraquín, Valgañón y Ezcaray.

Igea mantiene aún pendiente de aprobación la ordenanza regulatoria en la que se sumió el pasado año. «Está parada porque como no llueve, no sale nada, y tenemos otros temas más urgentes», argumenta su regidor, Sergio Álvarez. El coto igeano actualmente es libre, salvo una parte reservada a un colectivo catalán. Villoslada cuenta con normativa propia para la recogida desde el 2015. El primer edil, Julio Elías, asegura que esto les ha permitido «controlar la llegada de cuadrillas» que arrasaban con el recurso. Sotés puso en marcha en el 2016 un coto exclusivo para los vecinos. «Si no a veces a ellos no les quedaba y son los que viven», defiende su alcalde, Antonio Rodríguez.