Iberdrola tuvo que traer a La Rioja 18 grupos electrógenos para dar servicio a los usuarios Operarios recolocan uno de los postes de electricidad dañados en Foncea. :: Sonia tercero Un centenar de operarios trabajó sábado y domingo para detectar el medio centenar de averías que provocó el temporal ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 12 enero 2018, 08:59

El temporal de nieve que atrapó a cientos de conductores en la red viaria regional envió también su maldición a miles de hogares riojanos en forma de apagón eléctrico. Cuarenta municipios y casi 8.000 abonados se vieron privados de suministro durante horas, sin posibilidad de encender las calefacciones en plena ola de frío con temperaturas bajo cero ni de cocinar o calentar siquiera los alimentos ya cocinados, entre otros inconvenientes.

Fueron más de 24 horas en las que Iberdrola, que recibió miles de llamadas, protestas y quejas, activó un dispositivo en el que trabajaron día y noche más de un centenar de personas. Una situación extremadamente laboriosa debido a las condiciones meteorológicas y las escasas horas de luz. «Cuando se detecta una avería hay que recorrer toda la línea hasta encontrar dónde está el problema, que es lo que más costó el pasado fin de semana porque había mucha nieve por todos los sitios y hubo que trabajar muchas horas por la noche, y, después, repararlo o buscar una solución», explica Carlos Sobrino delegado de la compañía en La Rioja.

«Yo llevo 30 años en Iberdrola y no recuerdo un episodio como éste, con tal rosario de avería distintas y en tantos lugares a la vez. No lo conocí, pero me han dicho que para encontrar algo similar hay que remontarse hasta el año 1978», confesaba ayer Sobrino, en declaraciones a Diario LA RIOJA, para, a continuación, detallar solo una parte del amplio catálogo de daños registrados, en el que figura, entre otras incidencias, la afección en seis torretas de alta tensión -66 kilovoltios-, cuatro de ellas desplomadas al suelo y dos más afectadas. En el caso de la red de media tensión -13,2 kilovatios- el listado es aún mayor, con casi 40 averías en crucetas y apoyos, fusibles, transformadores, cables del tendido eléctrico desajustados al no soportar el peso de la nieve congelada...

Una vez detectadas las incidencias los operarios procedieron a su reparación, una labor que no pudo completarse en muchos casos. «Cuando no se puede arreglar una avería en un tiempo prudencial, se deja la reparación para más adelante y nos centramos en que los usuarios recuperen el suministro eléctrico con medios alternativos, en este caso con grupos electrógenos», aclara Sobrino. Por ello, la compañía trajo hasta La Rioja, desde Zaragoza y Bilbao, 18 grupos electrógenos que fueron instalados en otros tantos municipios en los que la reparación inmediata era imposible. «Entendemos las quejas de la gente que estuvo varias horas sin suministro eléctrico, pero todo el mundo fue atendido lo más rápidamente posible», defiende el delegado de Iberdrola en La Rioja, quien recuerda que «el domingo por la noche el suministro estaba repuesto en todos los municipios excepto en Cellorigo, donde acabamos los trabajos el lunes a las 10 de la mañana».

Desde esa misma jornada, los operarios de la compañía iniciaron las labores de reparación y reconexión al tendido eléctrico. Ayer, miércoles, todos los grupos electrógenos instalados habían sido ya retirados menos el de Foncea. «Allí se vino el transformador abajo, se desplomó, y se trataba de una reparación más costosa, pero creemos que estará resuelto el problema mañana (por hoy jueves) o pasado (por el viernes)», prometía Sobrino.