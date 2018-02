Iberdrola renueva su apoyo a un proyecto de Asprodema con otros 40.000 euros Representantes de Asprodema y de Iberdrola, ayer. :: Juan Marín El respaldo de la compañía desde hace cinco años ha permitido a la entidad riojana atender a casi 500 usuarios con discapacidad intelectual sin amparo de la Ley de Dependencia R. G. LASTRA Viernes, 16 febrero 2018, 00:51

Logroño. La Fundación Iberdrola renovó ayer su respaldo, por quinto año consecutivo, al Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social puesto en marcha por Asprodema en La Rioja. El director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana; el delegado de Iberdrola en La Rioja, Carlos Sobrino; la vicepresidenta de Asprodema, Vega Murugarren; y el director gerente de la entidad, José Ángel García Mera, rubricaron ayer la renovación del acuerdo por el que la compañía destinará al proyecto otros 40.000 euros este año tras los 160.000 aportados desde el 2014.

«A nuestra convocatoria anual de ayudas sociales se presentaron en esta última edición 230 proyectos, de los que han salido adelante 35 y el de Asprodema vuelve a ser uno de ellos, lo que significa que se está haciendo un buen proyecto, con un trabajo serio y de calidad», destacó Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España, quien recordó que «en nuestro programa de ayudas sociales estamos invirtiendo más de 1,1 millones anuales».

«Para Asprodema es muy importante el apoyo continuado de la Fundación Iberdrola porque nos ha permitido consolidar una ambición que teníamos, la puesta en marcha de un servicio destinado a aquellas personas que no están amparadas por la ley de dependencia porque tienen una discapacidad intelectual reconocida pero sin el grado suficiente para ello», explicó por su parte José Ángel García Mera, gerente de la entidad, que detalló que «más de 500 personas han pasado en estos últimos años por el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social, que atiende en la actualidad a 258 usuarios de Logroño, La Rioja Centro y La Rioja Alta, para apoyarles en su desarrollo personal, su integración sociolaboral, su emancipación y vida independiente y el respaldo a sus familias».

El éxito del programa tuvo ayer nombre y rostro, el de Roberto Capellán, usuario de Asprodema, que explicó que «gracias a este proyecto he adquirido autonomía y todo lo que me han dado y enseñado me sirve para ser el día de mañana una persona que no tenga que depender de nadie y que pueda valerme por mí mismo».