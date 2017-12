Como íbamos contando Ubis (Cs) hace una consulta a la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González (PP), en presencia de Ana Santos (PSOE). :: miguel herreros El Parlamento califica hoy las enmiendas a la totalidad de la oposición como prólogo al debate que definirá si se devuelven (o no) las Cuentas al Gobierno TERI SÁENZ LOGROÑO. Lunes, 18 diciembre 2017, 23:46

Llamadas, mensajes cruzados, borradores previos y acotaciones antes de la cita oficial prevista para mañana. Así transcurren las negociaciones entre Gobierno y Ciudadanos después de que la semana pasada las posiciones se tensaran al máximo por una triple confirmación: el partido 'naranja' rechazaba apoyar el Presupuesto alternativo del PSOE al tiempo que retomaba las conversaciones con el equipo de José Ignacio Ceniceros... pero registraba una enmienda a la totalidad de las Cuentas, sumándose así a las que también han formulado socialistas y Podemos. El paso dado por la formación de Diego Ubis, que los dos años anteriores facilitó la abstención necesaria para hacer prosperar el Presupuesto, quebró entonces el impás que había mantenido el Ejecutivo y por boca de su portavoz, Begoña Martínez Arregui, adelantó que las Cuentas de este año se prorrogarán en caso de no alcanzar un acuerdo para el próximo 31 de diciembre.

La polarización no es sinónimo de ruptura. O al menos, así lo entiende Diego Ubis, cuyo grupo ya ha trasladado al Palacete un puñado de «correcciones, comentarios y mejoras» respecto al documento facilitado a principios de mes por el Gobierno y que ambas partes reconocen como eje para el devenir inmediato. Un calendario que hoy tiene otra fecha clave con la reunión de las comisiones (Presupuestos e Institucional) encargadas de calificar las enmiendas como paso previo a la reunión de Mesa y Junta de Portavoces que debe fijar el día en que se debatirán en un pleno que, de acuerdo con los plazos oficiales, podría celebrarse la próxima semana.

Mientras las partes liman en privado sus diferencias, en público empiezan a asomar algunos de los detalles que subyacen en el distanciamiento. Según confirma Ubis, su partido tampoco comunicó al PP que interpondría una enmienda a la totalidad. «Cada cual juega sus cartas para hacer fuerte su posición, y ésa ha sido una de las nuestras», resume para insistir en que el aumento del 33% en el Presupuesto del Parlamento para fijar en el 2019 una nómina a sus señorías, aprobado por la Mesa con la abstención de los populares, no es el obstáculo para un acercamiento. «La Cámara es autónoma y se trata de un acuerdo por mayoría que el Ejecutivo debe asumir sí o sí», afirma para revelar otra circunstancia: la profesionalización de los diputados fue uno de los puntos que se negoció en paralelo dentro del hemiciclo y con el Ejecutivo. «En octubre se comprometieron a hacer una cuantificación real, pero no lo han cumplido; no les interesa que el Parlamento funcione», indica para insistir en que los 1,7 millones calculados por el letrado «son ficticios» y, en cualquier caso, se minimizarán con el presupuesto anual no ejecutado y el recorte de las partidas dedicadas a indemnizaciones o las asignaciones a grupos.

LA FRASEDiego Ubis Ciudadanos «El Presupuesto del Parlamento no es obstáculo y el Gobierno debe asumirlo sí o sí»Begoña Martínez Gobierno de La Rioja «Nuestras líneas rojas serán todas aquellas medidas que no vayan en beneficio de los riojanos»

El Gobierno regional se decantó ayer por la prudencia al valorar el estado de las conversaciones. «Nuestra voluntad de diálogo se mantiene intacta desde el primer día», garantizó la portavoz gubernamental, Begoña Martínez Arregui, para insistir en su voluntad de recoger todas las medidas que beneficien a los riojanos y fijar ahí sus propias «líneas rojas». Tampoco se atisban novedades sobre el relevo del gerente de la Ader, Javier Ureña, que Cs también reclama para conceder su respaldo. Interrogado ayer al respecto por la prensa, el aludido optó por guardar silencio.