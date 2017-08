La huelga revolucionaria de 1917 Daniel Anguiano (iz.) junto a Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro y Andrés Saborit. / CAMPÚA El jarrero Daniel Anguiano formó parte del comité de huelga; algunas voces le culparon del fracaso de la convocatoria | Logroño se sumó el 15 de agosto de 1917 al paro nacional convocado al rebufo de la protesta de los ferroviarios CÉSAR LUENA Logroño Martes, 15 agosto 2017, 13:14

En 1917, España vivió uno de los años más agitados y convulsos del periodo que conocemos como Restauración. La cadena de acontecimientos que se sucedieron tuvo en la 'huelga general revolucionaria' de agosto su último y más importante jalón. Para uno de los mejores historiadores de esa época y de la historia de España, Manuel Tuñón de Lara, «la fecha queda como expresión de la primera ruptura importante del consenso nacional».

Bajo el reinado de Alfonso XIII y durante el Gobierno Dato, el sistema de la Restauración entró en una larga crisis cuyo desenlace fue la dictadura de Primo de Rivera, primero, y la proclamación e instauración de la II República española, después.

Hechos de gran trascendencia condicionaron en 1917 los antecedentes de una convocatoria a medio camino entre la reivindicación obrera, laboral y la protesta y el movimiento político en pos de un cambio de sistema, con gobierno provisional y Cortes constituyentes incluidas en la alternativa.

El elevado número de obreros en paro, la galopante inflación, la aparición de las juntas militares, el surgimiento de la Asamblea de parlamentarios ligada a aspiraciones regionalistas y nacionalistas y la crisis abierta de los partidos del turno, del sistema, conformaron así el contexto en el que habría de llevarse a cabo una movilización que, si bien fracasó a tenor de los resultados finales -y, sobre todo, de la terrible represión-, tuvo un impacto decisivo en acontecimientos posteriores.

Los ferroviarios valencianos se adelantaron a las estrategias pactadas entre PSOE, UGT y CNT, y una huelga preparada se precipitó y casi se vio obligada a desarrollarse sin estar aún madura para triunfar.

El protagonismo de Daniel Anguiano

El jarrero Daniel Anguiano Mangado, nacido en Haro en 1882, ocupó un puesto titular en el comité de huelga, compuesto a partes iguales por el PSOE y la UGT, junto con Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero y Andrés Saborit. Anguiano conoció un rápido proceso que le llevó del protagonismo a la justicia militar y a la cárcel y de la prisión de Cartagena a las Cortes Generales, donde fue diputado durante los años 1918 y 1919.

Barricadas en Cuatro Caminos. Aspecto de la plaza Ruiz Jiménez después de los sucesos del 14 de agosto con motivo de la huelga. / SALAZAR

No obstante, su papel fue muy controvertido. Andrés Saborit se ha referido al papel de Anguiano en la huelga de 1917 en varias de sus obras. Para el político y periodista madrileño, Ramón Cordoncillo, secretario de la Federación de Ferroviarios, fue el responsable de que la huelga no llegara a buen puerto. Él mismo y Anguiano habían dado órdenes «escritas de puño y letra» a toda España, pero achaca al político jarrero falta de liderazgo para que se cumplieran, pues «carecía de fuerza moral dentro de su organización».

Anguiano no supo o no pudo, o ambas cosas a la vez, canalizar la situación y perdió el control efectivo

Los ferroviarios valencianos se habían adelantado y el Gobierno y la Compañía, en clara sintonía de provocación, decidieron adoptar represalias «dejando cesantes a buen número de ferroviarios». Es cuando Anguiano entra en acción y, como presidente de la Federación Nacional de Ferroviarios, participa en varias reuniones con el ministro de Fomento, el vizconde de Eza.

Anguiano no supo o no pudo, o ambas cosas a la vez, canalizar la situación, perdió su control efectivo y, muy posiblemente, de su segundo en la jerarquía, Ramón Cordoncillo. También Largo Caballero será muy duro con Anguiano, a quien tildará de cretino, aunque en 1918, en el XIII Congreso de UGT, con Anguiano ausente, sólo acusó a Cordoncillo de haber estado en connivencia con la compañía.

La huelga en La Rioja

En Logroño, los ferroviarios se declararon en huelga el 11 de agosto. 39 de 75 trabajadores la secundaron en la capital, un 50 %, y también se dejó notar en las localidades riojabajeñas de Calahorra, Cervera (donde se prolongó hasta el día 21) y Aguilar del Río Alhama.

Al asignar Logroño obreros municipales para sustituir el trabajo de los huelguistas, básicamente tareas de limpieza, carga y descarga -en Calahorra, los vecinos se ofrecieron a realizar esas labores-, los trabajadores se reunieron en asamblea en el Centro Obrero de Logroño «siendo tan numerosa la concurrencia que hubo de verificarse aquella en el patio exterior», según recoge el profesor Francisco Bermejo en su obra '100 años de socialismo en La Rioja'En ella decidieron, por unanimidad, declarar la huelga general para el 15 de agosto, dos días después de declarada la huelga en España, con el fin de poder notificarlo con 24 horas de antelación «a la autoridad competente».

Detención de un huelguista en Madrid que es conducido por una pareja de la Guardia Civil a caballo en una imagen del 15 de agosto de 1917. / MARÍN

El periódico LA RIOJA, prolijo en la información sobre el desarrollo de la huelga desde sus jornadas previas, detalla que «algunas voces abogaban por comenzar esa misma noche», aunque la mayoría prefería mantenerse en la legalidad, por lo que se dieron instrucciones precisas «para que no se haga resistencia a la fuerza armada y que no se cometan tropelías, declarándose que serán considerados como enemigos de la causa obrera los que se salgan de la legalidad».

En el 'tranquilo' Logroño

La situación previa era de permanente llamada a la huelga revolucionaria, incluso en el 'tranquilo' Logroño -que leía en sus diarios noticias sobre la maduración de la uva-, pero las noticias que llegaban de Madrid, Barcelona y Bilbao precipitaron la decisión de los obreros logroñeses (por cierto, también los más avanzados, los toneleros y otros trabajadores de la industria auxiliar bodeguera, como veremos).

El Gobierno de Eduardo Dato había contestado el día 13 con la declaración del Estado de Guerra, pues consideró la protesta un movimiento revolucionario. Movilizó a los soldados licenciados temporales, impuso una fuerte censura, incluso prohibiendo las conferencias telefónicas, y militarizó los transportes por tren y los tranvías de Madrid. En Logroño reinaba la calma y los viajeros del tren contaron al reportero al llegar a la estación que eran veraneantes que regresaban de San Sebastián; todo parecía tranquilo, pero el diario decía: «Continúan las precauciones para evitar desmanes» y destacaba en grandes titulares los sucesos de Bilbao, donde habían «descarrilado un tren, resultando 5 muertos y 18 heridos».

Portada 'sábana' de LA RIOJA del 14 de agosto y especial 'mini' del día 17 comparados con el tamaño de un ejemplar actual.

El Ayuntamiento de Logroño respondió según la costumbre y no dijo nada hasta después de finalizada la huelga, que dejó ver hasta qué punto los munícipes, en estos casos, seguían pautas que hacen recordar los motines preindustriales y las actitudes paternalistas. El día 13 hubo pleno, pero nada hay en el acta sobre la tensión en la calle. El día 20, por el contrario, el acta de la sesión es rica en matices sobre la pasada huelga general, aunque el asunto no estaba en el orden del día.

Al término de la sesión, el Ayuntamiento se mostró satisfecho y agradecido por haber superado bien unos días tan duros. Su primer agradecimiento fue para «el pueblo de Logroño (que) ha dado una prueba más de su sensatez y cordura», aunque -zorrería riojana- «a ello ha contribuido la ejemplar conducta y el tacto y acierto demostrado por nuestras autoridades», obviamente, las autoridades civiles y militares, que habían dispuesto un gran aparato de control de la ciudad, en el que, además de los soldados, figuraba una brigadilla de peones municipales dispuestos a cumplir cualquier orden (a los que también les llegaba el agradecimiento, por supuesto).

Abastecimientos

Pero los siguientes en la lista de agradecimientos eran «los fabricantes de harinas y gremio de panaderos por sus ofrecimientos de que no había de faltar el pan al vecindario si la autoridad prestaba su protección en caso de verse agredidos». Lo mismo ocurrió con el abastecimiento de carnes y con «la carga y descarga de mercancías» en la estación de tren, donde hizo falta esa brigadilla municipal, pues fue el centro de la tensión.

La estación del ferrocarril de Logroño «fue objeto de protesta por parte de personas de los partidos avanzados y de la Federación Obrera»

El Ayuntamiento declaraba que la decisión de enviar peones municipales a la estación «fue objeto de protesta por parte de personas de los partidos avanzados y de la Federación Obrera» y rozando la ironía, añadía que «dicha determinación no fue en manera alguna en defensa de ninguna de las partes que actuaban en el conflicto, sino para evitar las consecuencias que pudiera traer para la Industria y el Comercio de la población» (sic). Con todo, «en vista de que pudiera servir dicha determinación de pretexto para justificar ciertas actitudes del elemento obrero, estimó fuesen sustituidos por otros funcionarios del Estado, como se hizo».

La actitud paternalista hacía que todavía se mantuviera la tasa de los alimentos de primera necesidad -la tasa que había sido suprimida por Campomanes en el motín contra Esquilache en 1766- que convertía al Consistorio en el garante de la subsistencia. Parece como si continuáramos en el XVIII. En efecto, en la sesión del 20 de agosto, aparece la Comisión de Subsistencias, la encargada de hacer bajar los precios, que habían subido desorbitadamente. Un comerciante, Juan Ramos, era citado para agradecerle -«era digno de alabanza»- «que al iniciarse la subida de los huevos ofreció a la Comisión de subsistencias facilitarlos al vecindario al precio de la tasa». El diario LA RIOJA recogía el día 15 el bando del alcalde, que contenía los típicos gestos de autoridad en beneficio de los necesitados. Los huevos bajarían al precio de la tasa -dos pesetas la docena- y no se permitiría su venta por las calles, sino solo en el mercado de San Bartolomé. Lo mismo imponía para «los demás artículos que juzgo de primera necesidad, como son pan, carne, leche, carbón, patatas y legumbres».

Paternalismo

Como hubiera hecho cualquier corregidor en los siglos modernos, el alcalde relacionaba como causa-efecto la subida de los precios y la alteración del orden público, «en cuya conservación estamos todos interesados».

También responde al tradicional paternalismo la solicitud de que las «juntas directivas de las sociedades federadas toda vez que no habían ocurrido sucesos desagradables, gestiones que fueron atendidas por la digna autoridad militar en lo que estaba en sus atribuciones». Como sabemos, hubo numerosas penas de cárcel, entre ellas las de los socialistas de Madrid.

El periódico LA RIOJA salió a la calle con un cuadernillo tamaño folio debido a la huelga, pero los riojanos pudieron leer el periódico a pesar de vivir una jornada bajo la ley marcial

El día 15, La Rioja sacó el número con normalidad, pero los trabajadores no trabajaron, por lo que el periódico no salió hasta el 17, y aun este día lo hizo en forma muy reducida, apenas en una hoja tamaño folio. El día de la huelga general, los riojanos pudieron leer que a pesar de vivir bajo la ley marcial y ver desfilar al ejército por la calle para publicarla, con tambores y cornetas, había habido «tranquilidad en Logroño», aunque no fue del todo cierto, al menos de forma tan concluyente y 'garantizada' por la presencia generalizada de la Guardia Civil, a pie y a caballo, en las calles de la ciudad.

A pesar del aparente estado de tranquilidad, al que contribuye la tendenciosa información de la prensa, hubo numerosos incidentes, aunque al igual que en el resto del país, las intenciones y proclamas de los huelguistas eran pacíficas. Pero el Gobierno declaró la ley marcial un día antes del señalado, el 14 a las nueve y media de la mañana (el 15 era festivo), lo que provocó un recrudecimiento de la represión. Veinte trabajadores fueron detenidos por las autoridades provinciales; igual ocurrió en todas las ciudades de España, incluida Madrid, en una protesta que dejó una foto histórica para el recuerdo con los dirigentes socialistas en la cárcel de Cartagena.

En La Rioja, miembros del comité de enlace con el comité de huelga de Madrid (el socialista Gregorio Tarnero, su mujer, Luisa Rueda; una joven llamada Rosario Cenzano y la madre de ésta, Rita Hueto), fueron detenidos por orden del Gobierno central, fueron sometidos a un «hábil interrogatorio» por parte del «señor gobernador civil» (sic) y pasaron varios meses en la cárcel.