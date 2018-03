«Esta huelga marcará un antes y un después» El comercio, inmune Cientos de miles de personas abarrotaron el centro de Madrid bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo' Más de seis millones de trabajadores secundaron los paros laborales de dos horas, según UGT y CC OO LUCÍA PALACIOS Viernes, 9 marzo 2018, 00:45

madrid. «Una huelga sin precedentes que marcará un antes y un después». Así calificaron ayer los dos principales sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, la jornada de paro convocada para este 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, a la que puso el colofón una manifestación que recorrió el centro de Madrid y fue secundada por más de medio millar de organizaciones y por cientos de miles de personas -170.000, según la Delegación del Gobierno, en una cifra que seguro se queda corta-, convirtiéndose así en la más multitudinaria de Europa.

'Si nosotras paramos, se para el mundo' fue el lema fijado por la Comisión 8 de Marzo, la plataforma bajo la que se agrupan diversos colectivos feministas y que fue la impulsora de la huelga de 24 horas -no solo laboral, sino también de cuidados, de consumo y de educación- dirigida a todas las mujeres. Y quizá el mundo no se paró ayer... pero sí lo cambió, o al menos puso los cimientos para conseguir una igualdad que a día de hoy está muy lejana. «Quedan millones de cosas por conseguir, hay una lista infinita...», sostuvo Ainhoa, una de las centenares de miles de jóvenes que se dieron cita a mediodía de ayer en la madrileña plaza de Cibeles durante el paro de dos horas convocado por UGT y CC OO contra las brechas de género, la precariedad laboral y las violencias machistas. «Si no salimos nosotras a reclamar, nadie lo hará», explicó con plena convicción, mientras al fondo se escuchaban gritos de «Viva la lucha de las mujeres» o «Sin igualdad, no hay libertad». Ainhoa, que trabaja en la Administración Pública, dijo sentirse afortunada por poder salir y manifestarse sin miedo a represalias, pero denunció que muchas mujeres no pudieron ayer faltar a su puesto de trabajo o dejar de hacer las cosas de casa porque nadie lo hará si no. «Y por ellas estamos aquí», reivindicó.

EN SU CONTEXTO países se sumaron en el día de ayer a esta protesta mundial para reivindicar la igualdad de las mujeres, pero especialmente destacado ha sido el papel desempeñado por España 3.000 periodistas se concentraron ayer en la madrileña plaza de Callao -según cifras de la Delegación del Gobierno de Madrid- y leyeron el manifiesto 'Las periodistas paramos', firmado por más de 7 400 profesionales de la información. 3.000 La normalidad fue la constante en las aperturas de comercios, actividades y servicios profesionales, según la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), que calificó de «nulo» el seguimiento en la hostelería, comercio, agricultura y transporte.

Como Ainhoa, son muchas las mujeres -y también hombres- que ayer secundaron la primera huelga feminista de la historia de España. Concretamente, más de seis millones de trabajadores se sumaron a los paros de dos horas por turno (a falta de sumar el nocturno), que tuvo «un alto seguimiento» en las principales empresas de la industria, los servicios y las administraciones públicas, según datos difundidos por UGT y Comisiones Obreras.

«Si no salimos nosotras a reclamar, nadie o hará», explicó una joven funcionaria «Esto lo teníamos que haber hecho hace cien años», se lamentó una pensionista

«Os puedo decir que la inmensa mayoría de los centros de trabajo del país, principalmente las medianas y grandes empresas, han parado», explicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien concretamente citó el «completo» parón en el sector del automóvil -la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) y la de Seat en Martorell (Barcelona) paralizaron totalmente la producción de su factoría durante dos horas- y un seguimiento «importante» en el agroalimentario. «Todas las noticias que nos llegan es que hay un paro muy generalizado», remarcó.

Y esto solo fue el preámbulo. Porque lo mejor estaba por llegar: la multitudinaria manifestación que partió de Atocha a las siete de la tarde y que abarrotó y colapsó el centro de Madrid. Decenas de personalidades y políticos marcharon junto con a las asociaciones feministas, como el líder del PSOE, Pedro Sánchez, junto a su esposa; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Izquierda Unida, Alberto Garzón; o la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que fue increpada por manifestantes al grito de «esquirola». Pero los políticos ayer pasaron a un segundo plano. Porque lo importante fueron las mujeres, las desconocidas, las silenciosas, las que por fin alzaron la voz.

«Aquí están, estas son, las de la revolución», «No nos mires, únete», «Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca», «Mujeres, unidas, jamás serán vencidas» fueron algunos de los cánticos que entonaba la multitud sin cesar, jaleadas por el Sindicato de Estudiantes. Porque allí todo el mundo tenía cabida: bebés, niños, jóvenes, embarazadas, padres, abuelos... Nadie sobraba en unas calles teñidas por el color morado.

«Esto lo teníamos que haber hecho hace cien años», se lamentaba María del Pilar, una pensionista de 69 años. A su lado, un grupo de universitarias que habían acudido desde Talavera de la Reina. «Estamos en un sistema regido por normas machistas. Y las mujeres necesitamos el hueco que nos merecemos. Por eso estamos aquí», defendió Micaela.

Los asistentes también exhibieron carteles en los que se podía leer 'Igualdad', 'Justicia', 'Sin nosotras no sois nada', 'Cobrar igual, conciliar igual', 'De mayor quiero estar viva' o 'No estamos todas, faltan las asesinadas'. Una de las voceras de Comisión 8M, Inés Gutiérrez, resaltó que esta huelga feminista «forma parte ya de la historia de este país» y aseguró que se va a recordar «de generación en generación».

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó la huelga de «un éxito rotundo», tanto por el seguimiento que se realizó en los lugares de trabajo como por su cobertura mediática y los debates que ha abierto en la sociedad, que han «visibilizado el trabajo de los cuidados», según informó la organización. A su vez, precisó que se han parado «más de 300 trenes» en toda España y el seguimiento en empresas de telemarketing -con amplia presencia femenina- ha sido superior al 50%.

«Ha sido un éxito porque hemos puesto el machismo y la desigualdad en todas las casas, en toda la sociedad y nadie puede quedarse indiferente después de este día», proclamaron desde la Comisión del 8 de Marzo. En esta línea, el secretario general de UGT aseguró que «esta huelga marca un antes y un después en la lucha feminista, en la lucha por la igualdad». A su lado, el líder de CC OO, Unai Sordo, calificó el día de ayer como «histórico», porque se está realizando «una movilización sin precedentes». «Es muy importante este gran salto adelante que el discurso feminista ha dado en España este año», se jactó.

Mientras los líderes sindicales proclamaban sus reivindicaciones en el estrado, los centenares de personas que se concentraban en la plaza de Cibeles bailaban al ritmo de Bebe. «Hoy (por ayer) vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer», sonaba la canción por megafonía, en un ambiente festivo. Pero esto no acaba aquí y parece que hay 8 de Marzo para rato. Porque lo de ayer ha sido solo el principio y esto es el preludio de la «gran revolución», como corearon las mujeres por las calles. Porque lo realmente importante comienza hoy y continúa mañana.