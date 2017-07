La huelga de examinadores impide que mil riojanos opten al carné de conducir Enrique Uruñuela, presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, flanqueado por dos de sus alumnos en Trafic, Naiara Soba y David Martínez, pendientes de poderse examinar. :: Enrique del Río Los paros obligan a un centenar de alumnos de La Rioja Baja a desplazarse el viernes a Logroño para realizar las pruebas teóricas ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA* RGLASTRA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 19 julio 2017, 12:49

«Un tapón colosal que precisará de muchos meses para disolverlo». Enrique Uruñuela, presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, suscribe el diagnóstico de la Confederación Nacional CNAE, a la que pertenece la entidad riojana, y alerta del riesgo de baja de muchos negocios debido a los problemas generados por la huelga que los examinadores de Tráfico iniciaron el pasado 2 de junio. Ayer tampoco se celebraron exámenes en La Rioja en el decimoquinto día de protestas, una medida de presión que podría transformarse desde el 4 de septiembre en un paro indefinido.

«Hablamos ya de casi mil alumnos sin poderse examinar en La Rioja. En caso de que haya finalmente huelga indefinida, sería un caos total, aunque ya lo está siendo. Para empezar a resolver el tapón que se ha formado en La Rioja, lo mismo que en todo el país, al menos llegaremos hasta finales de año, dependiendo, claro, de la situación, del número de examinadores que tengamos en esas fechas, etc...», avisa Uruñuela.

La situación del sector empieza a ser ya muy preocupante, admite el presidente de la asociación riojana. «Hay muchos compañeros que, sumando la delicada trayectoria que arrastramos y esta protesta de examinadores, se están planteando buscar alguna solución e incluso cerrar temporalmente porque tienes que seguir pagando los impuestos de cualquier negocio, pero dejas de ingresar ya que llega un momento en el que los alumnos optan por esperar e interrumpen las prácticas hasta saber cuándo se van a examinar. Sin completar la formación no facturamos. Estamos todos parados en una época que es en la que tradicionalmente más trabajo suele haber porque los jóvenes aprovechan estos meses de vacaciones para tratar de sacarse el carné», lamenta el portavoz de un sector que da empleo directo a casi dos centenares de personas en la región, entre administrativos y profesores.

«Lo que sí que quiero que quede claro es que nosotros no estamos aquí para apoyar a nadie ni para ir contra nadie, lo único que queremos es que nos den el servicio por el que se paga. Nosotros podemos entender sus reivindicaciones y su derecho a la huelga, pero no vamos ni con unos ni con otros, lo que necesitamos es soluciones inmediatas y que nos presten el servicio porque así no podemos seguir. No hay contemplados servicios mínimos por el momento», remacha el presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, que recuerda que «en la mayoría de los casos las personas necesitan el carné de conducir por temas de requisito de oposiciones, de trabajo o para desplazarse a estudiar fuera de su localidad».

La situación provoca, además, un problema añadido a juicio del experto, ya que «los parones en la formación de los alumnos que no se pueden examinar, hacen que la preparación no tenga la calidad habitual en cuanto a resultados, además de generarles inseguridad», remacha Enrique Uruñuela.

La huelga alterará también esta semana la dinámica habitual de los alumnos y autoescuelas de La Rioja Baja y la Ribera navarra, que realizan sus exámenes teóricos y prácticos en Calahorra. Los paros han provocado que pasado mañana, viernes, un centenar de aspirantes tengan que trasladarse a Logroño para completar el test escrito, informa .

Diario LA RIOJA intentó ayer contactar con los examinadores de la región, que declinaron realizar declaración alguna.