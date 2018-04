La huelga del 14N escribe su epílogo fotos :: miguel herreros El Juzgado de lo Penal 1 celebra este lunes la vista contra dos sindicalistas de la CNT para los que la Fiscalía pide 2 y 6 años y 9 meses de cárcel por los incidentes que hubo en la manifestación del 2012 LUIS J. RUIZ Logroño Lunes, 9 abril 2018, 08:20

¿Qué pasó frente al Palacete de Gobierno el 14 de noviembre del 2012? Aquel día Logroño cerró la huelga general con una gran manifestación que desembocó en El Espolón. Cuando el personal caminaba hacia su casa, a eso de las 21 horas, comenzaron los incidentes y las cargas policiales. Las pelotas de goma volvieron a volar, muchos años después, en Logroño. La versión oficial habló de lanzamientos de «objetos voluminosos» contra los antidisturbios para justificar una actuación que se cerró con dos detenidos.

Casi cinco años y medio después, el Juzgado de lo Penal 1 determinará desde este lunes qué sucedió, qué provocó aquellas cargas. En el banquillo estarán I.I.M., Pablo Alberdi y Jorge Merino. El primero, afiliado a UGT, ya ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y reconocerá los hechos que se le imputan para evitar la cárcel (se enfrentaba a una condena de cuatro años y medio). Para Pablo y Jorge, los dos militantes de CNT, pide el fiscal 6 años y 9 meses y dos años de prisión, respectivamente. Ambos rechazaron una oferta con la que también eludían la prisión para defender su inocencia. «Teníamos que mantener la dignidad», explica a pocas horas del inicio del juicio Jorge Merino. «No acepto ni tres segundos de cárcel», completa Alberdi.

Los hechos 14 de noviembre del 2012 Al término de la manifestación, junto al Palacete de Gobierno, se registran incidentes y cargas policiales. Agentes de la Policía Nacional detienen a Pablo Alberdi. Jorge Merino, que en ese momento se incorpora a su puesto de trabajo en San Adrián (Navarra), también será acusado de desórdenes públicos, atentado y daños. 15 de noviembre del 2012 El Ministerio Fiscal presenta su primer escrito de acusación en el que pide 7 años y medio de cárcel para Jorge y 5 años y 7 meses para Pablo. La defensa solicita que se presenten las imágenes que grabó la Policía Nacional. 5 de febrero del 2013 La Fiscalía corrige el escrito de acusación. Eleva la pena de prisión hasta los 9 años para Jorge Merino y hasta 7 años y medio para Pablo Alberdi. La defensa vuelve a solicitar las grabaciones policiales. 24 de marzo del 2013 El Sindicato Unificado de Policía emite un comunicado y apunta que «hay grabaciones íntegras realizadas por los funcionarios policiales» y apunta que «han sido puestas a disposición de quien realmente tiene que valorarlas y juzgarlas». 8 de abril del 2013 La Policía reconoce que ha borrado las grabaciones por su mala calidad. Junio del 2013 Fernando Fernández Beneite, que dirigió el dispositivo de los antidisturbios en la noche del 14 de noviembre, es nombrado comisario jefe de la Policía Local de Logroño 8 de julio del 2015 El Ministerio Fiscal presenta su tercer escrito de acusación. Reduce la petición de pena para Jorge hasta los 2 años (3 solicita el Abogado del Estado) y la de Pablo hasta los 6 años y 9 meses. 15 de mayo del 2017 Se celebra en el Palacio de Justicia una vista de previa conformidad. El Ministerio Fiscal les ofrece una reducción de condena para evitar el ingreso en prisión si reconocen los hechos. Jorge y Pablo no lo aceptan. I.I.M., el tercer acusado, lo acepta. 9, 10, y 11 de abril del 2018 El Juzgado de lo Penal 1 celebra la vista oral contra Jorge y Pablo.

Esa dignidad a la que apela Merino se sustenta, dice su letrada, Henar Moreno, «en las grabaciones que de los hechos que se les imputan han sido aportadas por las defensas» y que, interpreta, «demuestran que no había intención de buscar enfrentamiento en el discurso que ofrece Jorge» y en el que el fiscal basa su acusación de desórdenes públicos. Los mismos vídeos, dice la letrada, «muestran que las cargas empezaron después de que un globo de pintura golpeara a un agente y que no pudo ser lanzado por Pablo. Los vídeos van a ser determinantes. Solo puede haber absolución ya que acreditan que lo que dice la Policía no es verdad», sostiene Moreno, que también se muestra sorprendida por los cambios del fiscal en su acusación «pese a que los hechos siempre han sido los mismos».

Ese relato del fiscal -y del abogado del Estado- plasma el atestado de la Policía Nacional para asegurar que Merino «arengó a los presentes» y les incitó a «incrementar las medidas de fuerza» y a «subir un escalón más en la acción de la lucha obrera». Esas «proclamas», dicen las acusaciones, generaron un «clima de tensión», que se tradujo en «el lanzamiento de huevos, botes y globos de pintura, artefactos pirotécnicos, clavos, piedras, adoquines...» a los agentes. Según la acusación, «Pablo Alberdi lanzó una piedra que impactó en la rodilla» de un agente policial, por lo que el responsable del dispositivo policial «ordenó la disolución de la concentración y la identificación de quien hubiera arrojado la piedra». Poco después detenían a Alberdi.

Dos años después de los hechos aparecieron los vídeos de los incidentes grabados por el exconcejal de IU Alfredo Orío. En la versión editada por Stop Represión y colgada en Youtube no se ve ninguna piedra previa la carga, pero sí un globo de pintura rosa que salpica al oficial al mando de la dotación en la espalda tras lo que ordena la disolución de la concentración. La posterior detención de Alberdi, también recogida, difiere de la versión defendida por las acusaciones. El vídeo original será visionado en el juicio. Esa, además, será la única prueba videográfica del caso. Un agente de la Policía Nacional también grabó las cargas pero el vídeo fue borrado por, adujeron, su mala calidad.

Merino insiste en que no contempla «otro escenario que no sea la absolución» tras cinco años que han sido como «una película de miedo» en la que lo mejor ha sido «la solidaridad de la gente». Alberdi, por su parte, dice estar «tranquilo y animado» también por la «solidaridad de la gente» e insiste en que después de «cinco años siendo criminalizado no acepto ser culpable de nada».

Este lunes, a partir de las 10 horas, la justicia comenzará a desentrañar la verdad.