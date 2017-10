El homicida de Gil de Gárate dice que mató a la víctima al sospechar que abusaba de su hija Juan José Boix Larios acepta once años tras reconocer los hechos ante un jurado que le declaró culpable por unanimidad tras una breve deliberación LUIS JAVIER RUIZ Miércoles, 25 octubre 2017, 23:47

logroño. Juan José Boix Larios llegó ayer a la Audiencia Provincial de La Rioja después de pactar una condena de once años de prisión (de los que ya ha cumplido dos). Su letrada, el abogado de la acusación particular y el Ministerio Fiscal habían cerrado ese acuerdo en los días previos a la celebración de la vista si bien la magistrado en la sentencia final podrá rebajar -nunca aumentar- la condena final. Sólo hacía falta el, digamos, 'visto bueno' del jurado popular, es decir, que los nueve miembros que ayer fueron elegidos determinaran que, efectivamente, Juan José Boix Larios es culpable de unos hechos que él mismo reconoció durante la breve vista de ayer.

La deliberación vespertina confirmó el veredicto. Poco después de las 18 horas y por unanimidad, el jurado declaraba probados todos los hechos y, también sin votos particulares, declaraba a Boix Larios culpable de homicidio.

Frente a otros casos en los que la conformidad hace innecesaria la vista, ayer hubo que presentar unas mínimas pruebas al jurado. La más esperada fue la declaración del acusado, Juan José Boix Larios. Fue sincero: «Maté a Isidoro», reconoció a preguntas del fiscal. Recordó que conocía a la víctima «desde que era novio de Esperanza» y que cuando ésta se separó de la víctima mantuvo con ella una relación sentimental durante cuatro meses fruto de la que nació la hija que comparten. Después Esperanza regresó con Isidoro y él con su mujer. Ahí, con la custodia de la menor, empezaron todos los problemas. «Antes de que naciera la niña me amenazaba, me decía que me iba a poner una bomba en el coche, que iba a contratar a alguien para atacarme... No le odiaba, pero cuando estaba cerca...». Y así llegó la mañana del 9 de noviembre. Juan José había disfrutado el fin de semana con su hija y la llevó al colegio a primera hora. Poco después se acercó hasta la vivienda de la víctima con la excusa de entregarle la ropa de la menor. «Llevaba un cuchillo en la cazadora. Lo que quería era sacarle los abusos que estaba cometiendo a mi hija. Al principio tenía el cuchillo en el bolsillo, le dije que lo reconociera y cuando empezó a sonreír, con esa sonrisa delatora, le puse el cuchillo en el estómago». A partir de ese momento comenzó una discusión de la que dijo recordar poco. «Me agarró antes de caernos al suelo los dos. Me sujetó la mano del cuchillo y luego conseguí soltarme tirando hacia atrás. En el suelo seguí golpeándole y lancé cuchilladas a lo loco. Luego me levante del suelo y me marche. No le miré». Su huida fue breve. Cerca del colegio de su hija y tras arrojar el cuchillo a un contenedor, se entregó a una patrulla de la Policía Local. «Creo que he matado a una persona».

Traquea seccionada

Los forenses confirmaron que la agresión fue especialmente violenta. «Había dos tipos de heridas. Unas en la zona anterior del cuello y otras en ambas manos. Estas últimas eran claramente defensivas al intentar evitar el ataque», explicaron antes de apuntar que en la zona del cuello presentaba «once heridas». La muerte fue muy rápida, confirmaron. «Algunas lesiones dañaron vasos muy importantes, seccionaron la carótida, la yugular y la tráquea», recordaron antes de asegurar que «alguna de las puñaladas fue muy fuerte, llegando incluso hasta las vértebras. Las heridas fueron hechas con la intención de producir la muerte».

Junto a los once meses de prisión, el pacto al que llegaron las partes también incluye la prohibición de acercarse a la mujer de la víctima a menos de 200 metros durante 16 años e indemnizarla con 150.000 euros. Además deberá abonar otros 50.000 euros a cada uno de los dos hijos del fallecido.