Herranz responsabiliza a su asistente de los cambios introducidos esta semana en su currículo virtual Miércoles. El LinkedIn deja de incluir el apartado de educación. / Justo Rodriguez La eurodiputada riojana asegura haber comunicado a los servicios técnicos la petición de modificar el máster en Gestión de Residuos que consta en la web oficial por 'experto' TERI SÁENZ Logroño Jueves, 19 abril 2018, 10:51

El currículo académico incluido en la red social de profesionales LinkedIn de la eurodiputada del PP por La Rioja, Esther Herranz, ha sufrido hasta tres modificaciones desde el pasado lunes. A inicio de semana, tras la información publicada por Diario LA RIOJA donde se recapitulaba la formación de los principales representantes públicos de la comunidad, la página personal de Herranz recogía un máster en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Universidad de Valencia cursado de 1993 al 1994. Un día después se modificó calificando el mismo título como postgrado -como así consta también en la web institucional del Parlamento Europeo- para ayer desaparecer toda la información relativa a los estudios de la eurodiputada.

Interrogada sobre esas alteraciones, Herranz negó ayer en primera instancia disponer de cuenta en LinkedIn ni, por consiguiente, haber editado los datos de acceso general. «Ese perfil no es mío y si existe, voy a exigir que se cierre; sólo manejo Facebook e Instagram », afirmó para asegurar luego que fue su asistente local el actor de los cambios. «Lo ha hecho por iniciativa propia y sin mi consentimiento», garantizó tras consultar con su empleado.

No son las únicas disonancias en la relación de titulaciones de Herranz, que el lunes contactó con Diario LA RIOJA para aclarar que en marzo reclamó a los servicios del Europarlamento cambiar, entre otros aspectos, la denominación del máster en Gestión de Residuos y Sistemas de Gestión Ambiental que consta en la página oficial por experto en la misma materia. «Antes de Bolonia se consideraba a todo genéricamente máster, y para evitar ahora confusiones he dado esta indicación, que sería más ajustada, por un título que incluyó 300 horas de estudios más un trabajo en la EOI», explica para agregar que «quizás hubo un error en la traducción» al aportar su currículo en el 2002 -cuando entró en la Eurocámara- y desde entonces «nunca he mirado ni he dado importancia a lo que aparece en la página del Parlamento». Las actualizaciones solicitadas por Herranz, que según reconoce ha reclamado a raíz de la polémica suscitada por el caso de Cristina Cifuentes «para que no haya malentendidos», hacen referencia también a un curso de gestión y liderazgo en la administración pública por el IESE (2002-2003) y otro de cualificación para la enseñanza en lengua y literatura por la UNIR (2016-2017). «He sido honesta en todo momento; tengo suficiente currículo como no inflarlo», defiende a la espera de la renovación de sus datos educativos en el portal institucional del Parlamento Europeo que, como especifica en el encabezamiento, fue actualizado en marzo del 2016 con información publicada bajo la responsabilidad exclusiva de la diputada. «Se hizo automáticamente, jamás le he prestado atención», insiste.

«He sido honesta; tengo suficiente currículo como para no inflarlo» Esther Herranz | Eurodiputada

Lunes. Relación de títulos incluida en LinkedIn de Herranz.

Martes. Cambio en la misma red, de un máster a postgrado.

Miércoles. El LinkedIn deja de incluir el apartado de educación.

Institucional. Web oficial a día de hoy, actualizada en el 2016.

Otras matizaciones que apunta aluden a la licenciatura en Filosofía y Letras (especialidad en Geografía e Historia) por la Universidad de Zaragoza y el postrado que, como corrige, depende de la Universidad Politécnica de Valencia y FUNDICOT.