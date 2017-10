«Hará el ridículo quien pretenda hacer una ley contra la Constitución» Pedro Sanz. El expresidente regional recuerda que la virtual ley riojana no le afectaría en su actual cargo y juzga una «aberración» oponerse a estar en la Mesa del SenadoPedro Sanz Senador autonómico por La Rioja LA RIOJA LOGROÑO. Domingo, 8 octubre 2017, 08:01

El vicepresidente primero de la Cámara Alta y exjefe del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, acogió con satisfacción la «más que previsible» decisión del TC de suspender la reforma valenciana sobre la designación del senador autonómico de la que bebe la que se está gestando en La Rioja. «Tanto los informes del Consejo de Estado como todos los juristas manifiestan lo mismo: que los senadores elegidos en las urnas son iguales a todos los efectos a los designados por las asambleas regionales y, por lo tanto, su mandato no es imperativo ni deben comparecer ante los parlamentos», sostiene para recordar que una virtual reforma en La Rioja no le afectaría en el cargo al no contemplar aquí efectos retroactivos sobre la ley de 1994 que guió su nombramiento. «Lo sabe hasta el PSOE, que en Valencia apoyó la propuesta de Podemos por razón del pacto que mantienen pero ya avisó de que no tenía intención de aplicarla», dice.

Partiendo de ahí, Sanz advierte de que «hará el ridículo quien pretenda hacer una ley contra la Constitución» en referencia implícita a C's y su empeño en modificar la normativa. «No sé si hay cerrazón contra mí, pregúntele a ellos». Y añade: «Espero que quien ha tomado esta vía lo haya hecho por ignorancia y no por mala fe». El predecesor de José Ignacio Ceniceros recuerda además que la formación naranja cuenta con hasta tres senadores autonómicos -por Madrid, Cataluña y Valencia- que en la Cámara Alta se alinean con su partido más que en función de sus respectivos territorios.

Las críticas de Sanz sobre el cuestionamiento de su figura se extienden a la censura sobre su cargo como vicepresidente primero. «Es una aberración abogar por que un expresidente autonómico no pueda formar parte de la Mesa del Senado», sentencia recordando que el otro vicepresidente (Joan Lerma) también dirigió en su día una comunidad (Valencia).

Mantener la ley en sus actuales términos es, desde su punto de vista, una garantía de estabilidad. «¿Se imagina que pudieran revocarse a los diputados cada seis meses? Eso sería un caos», arguye para destacar que tampoco otros cargos elegidos por el Parlamento en órganos dentro de la UR o el Consejo Consultivo deben rendir cuentas ante el hemiciclo.