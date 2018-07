La diócesis riojana suma dos nuevos sacerdotes tras dos años sin ordenaciones Juan José Fuentes y Manuel Hernández, ante la fachada del seminario de Logroño en vísperas de su ordenación sacerdotal. :: justo rodríguez Manuel Hernández y Juan José Fuentes: «Nos hacemos sacerdotes para ser felices sirviendo a los demás» ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Sábado, 7 julio 2018, 11:52

El autoleño Manuel Hernández Sigüenza (24 años) y el logroñés Juan José Fuentes Berganzo (26 años) estrenan hoy capítulo vital, y lo harán como sacerdotes tras su ordenación de manos del obispo Carlos Escribano. La ceremonia ha tenido lugar a las 11.00 horas en la capilla mayor del seminario diocesano y el domingo oficiarán su primera misa en sus respectivas localidades (Manuel en Autol a las 12.00 y Juan José en la iglesia de Santa Teresita de Logroño a las 19.30) en un ambiente más festivo, dado que estarán arropados por familiares, amigos y conocidos.

En vísperas de este acontecimiento reconocían sus nervios, sus ganas e ilusión y, por qué no, las dudas que han jalonado su largo trayecto hasta dar este paso. «Dudas positivas -aclara Juan José Fuentes- y que, sobre todo, me han ayudado a crecer». «Este momento (su ordenación) parecía tan lejos... y ya estamos aquí», nos comenta casi sorprendido.

Aunque de personalidades bien distintas, Manuel y Juan José se reconocen como hermanos tras años compartiendo inquietudes y seminario. Manuel, más amigo del estudio que de hablar en público, suma ocho años de universidad y en febrero finalizará su licenciatura en Teología Bíblica en Roma. Es el más comedido y se maneja mejor en las distancias cortas, en las mismas que disfruta de sus amigos con un café o una cerveza. También le gusta viajar, abrirse al mundo.

Juan José pone la locuacidad a esta entrevista y ese punto friki de quien disfruta con series como 'The Big Bang Theory'. De vez en cuando pasea sobre patines y acompaña las canciones grupales con su guitarra. Con su carácter abierto y su reciente formación pastoral en la parroquia de Autol (y antes en Arnedo) le sobran tablas en el trato con los chavales y las familias, en los grupos parroquiales y de catequesis. Eso sí, en su nueva vida como sacerdote deberá esforzarse en sacar un tiempo diario para el estudio (una de sus obligaciones), mientras que para Manuel el peor trago será hablar en público «pero bueno... con el tiempo se apañará», dice.

Entraron en el seminario con 12 y 13 años. Manuel empujado por el ejemplo de don Ángel, el párroco de Autol, y por los preseminarios (convivencias mensuales para los chavales que se plantean ir al seminario).

«Lo complicado es decidirte a dedicar toda tu vida a esto, algo que no está en la mente de los chavales» Juan José Fuentes Berganzo, 26 años, de Logroño

«El Papa Francisco es un hombre cercano, tal y como aparece en la televisión» Manuel Hernández Sigüenza, 24 años, de Autol

Juanjo lo tuvo claro desde los cinco años, a pesar de que su familia no era creyente y ni siquiera estaba bautizado. Fue su abuela la que le cuidaba y le llevaba a misa, y allí decidió ser como el cura de Santa Teresita, su parroquia.

A ninguno les ha faltado el respaldo de la familia, por mucho que el padre de Juanjo confiara en que una mujer o los propios estudios hicieran desistir a su hijo del sacerdocio y, así, mantener el apellido familiar que sus tres hermanas no podrán. «Mi abuela me vio en el seminario y, aunque ya no vive, igual le hubiera dado un patatús viéndome ahora de cura», bromea.

Dos jóvenes de su tiempo

Durante los años de seminaristas han sido libres de echarse atrás. Pero lo suyo es vocacional. «La vocación es algo que te hace feliz, dice Fuentes Berganzo. Nos hemos hecho sacerdotes para ser felices con los demás, sirviendo a los demás, ayudando a los demás, llevando a Dios en la sociedad». Más lacónico pero igual de rotundo, Manuel Hernández dice abrazar el sacerdocio «para los demás, para todos. Sin dudarlo».

Conscientes de que la Iglesia necesita adaptarse y acercarse a la sociedad, su contribución será como la de dos jóvenes de nuestro tiempo. «No dejamos de ser dos jóvenes de 24 y 26 años -argumenta el autoleño- y no vamos a proponer un ideal de Iglesia de quien tiene 80». Ambos se manejan en las redes sociales. «Es un refuerzo para tu misión; una herramienta imprescindible, como nos ha dicho nuestro obispo y el propio Papa, quien da ejemplo con su twitter», añade su compañero.

Precisamente Manuel Hernández es quien más cerca ha estado del Papa, al que describe como «un hombre cercano, tal y como aparece en la tele». Además de coincidir con él en alguna audiencia privada, el año pasado hizo de acólito y este año, de diácono para el Santo Padre.

¿Cómo fomentar las vocaciones sacerdotales? Responde Juan José que «lo complicado es decidirte a dedicar toda tu vida a esto, algo que en la mente de los chavales no está». Y a quienes piensan que los curas trabajan una hora a la semana (la de la misa dominical), les aclara que «tenemos un tiempo de formación todos los días, la atención a las familias, el acompañamiento a los mayores o enfermos, estamos pendiente de los chavales de catequesis, intentamos hacernos presentes en los colegios, en celebraciones... y tenemos que sacar tiempo para estar con la gente y echar un vino con ellos, eso también es imprescindible».