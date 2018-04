«Cada vez hacemos más controles de drogas y alcohol y vemos que hay más consumo» Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico en La Rioja, valora las últimas medidas adoptadas en materia de seguridad vial. / Justo Rodriguez Mini radares, etilómetros y lectores de drogas portátiles, los nuevos medios 'estrenados' esta Semana Santa llegan para quedarse, según avisa la Jefa provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga MAITE MAYAYO Logroño Lunes, 2 abril 2018, 16:44

Tráfico ha encarado una nueva Semana Santa en las carreteras con importantes avances. Un millar de modernos etilómetros que permiten a los agentes hacer la prueba completa de alcohol, 294 lectores de drogas portátiles, 60 'mini radares' láser y 291 nuevas motos se han sumado a los medios convencionales para estrechar aún más la vigilancia al conductor en aras de su seguridad. Este nuevo 'arsenal' se estrena ahora pero, como asegura la jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, «llega para quedarse» y en el reparto nacional de material un 'pellizco' de todo ello caerá en La Rioja.

-La campaña de tráfico de Semana Santa arrancó con sustanciosas novedades, como la 'patrulla integral' que equipa la moto del agente con alcoholímetro, lector de drogas y cinemómetro láser.

-Desde el miércoles 28 a las 15 horas y hasta hoy domingo a las 24 horas hemos calculado 200.000 desplazamientos por las carreteras riojanas. Este es un dispositivo un tanto especial por parte de la DGT. El ministro presentó un modelo de vigilancia pionero en Europa, que es la patrulla integral, dotada con nuevos medios para mejorar los controles de alcohol, drogas y velocidad, necesarios porque la velocidad sigue siendo la principal causa de siniestralidad pero también están presentes el alcohol y las drogas. En la primera fase de la operación, en La Rioja hicimos 400 pruebas de alcohol y 20 de drogas y de estas últimas, hubo 5 positivos.

-¿Cuántos de estos medios se destinarán a La Rioja?

-Los nuevos cinemómetros láser son mucho más ligeros y permiten gran movilidad. La Rioja contará con ellos, pero tienen que pasar unos controles de metrología previos e irán llegando a medida que se certifiquen. El reparto general vendrá una vez que se calibre todo el material nuevo.

«La idea es orientarlos a las vías convencionales, pero su gran movilidad nos permitirá rotarlos mucho» Los nuevos 'mini radares'

-¿Este modelo de vigilancia será para operaciones especiales o llega para quedarse?

-Se estrena ahora y viene para quedarse. Es una importante inversión de compra en equipos. Son cinemómetros láser que se pueden ubicar en trípodes, vehículos, biondas... y a partir de ahora de forma progresiva los empezaremos a ver. Sí, llegan para quedarse.

-¿Se señalizarán?

-Las motos se ven en carretera. Los controles serán como cualquier otro, llevarán la misma dinámica. Lo que pretendemos y para lo que trabajamos es para incrementar la vigilancia.

-¿Habrá algunas vías preferentes para su instalación?

-La mayor parte de los accidentes son en carreteras convencionales y la idea es orientarlos a esas vías. En la N-232 y en la N-111 vemos que la velocidad ha sido la causa principal de siniestros, pero queremos rotarlos bastante por la movilidad de estos radares.

«La carretera no es ni de unos ni de otros. Todos tenemos que compartir el mismo espacio» Coches-bicicletas-peatón

-Hablando de la N-232, ¿cómo cree que evoluciona el desvío de camiones a la AP-68?

-A día de hoy ha habido 2 accidentes mortales en lo que va de año y ninguno en la N-232; el año pasado llevábamos 6 y de ellos, 3 en la N-232. Para nosotros, como balance de seguridad vial, que no haya habido muertes en la 232 es algo que nos parece favorable. Además, los accidentes graves y leves han bajado.

-La siniestralidad se está trasladando a otras carreteras vecinas.

-La idea es que la circulación de la N-232 vaya a la AP-68 y cualquiera que vaya por la autopista verá ese incremento de camiones, pero ello no ha conllevado aumento en la siniestralidad. Todo lo que sea que no haya más siniestralidad y no haya fallecidos es por lo que intentamos trabajar. El fin del convenio entre el Estado y el Gobierno de La Rioja era desviar los camiones a la autopista, si un transportista decide una ruta u otra, nosotros ya no podemos hacer más.

-¿A cuántos camioneros se ha multado por no desviarse a la AP-68?

-Los que no han cumplido esa obligación han sido denunciados.

-¿Las medidas restrictivas impuestas en su día en la N-232 para reducir la siniestralidad, como extender la raya continua, se retirarán ahora que se ha descongestionado la vía o, al menos, se suavizarán?

-Ese tipo de actuaciones las debe tomar el titular de la vía (Fomento) pero tenemos un grupo de trabajo entre Fomento, Guardia Civil, Tráfico y, antes de decidir mantener o no las medidas, hay que dar un margen de tiempo suficiente para valorar correctamente.

«Para nosotros, como balance de seguridad vial es positivo la reducción de la siniestralidad» N-232/AP-68

-¿Cómo interpreta las quejas de los negocios de la N-232?

-Lo primero es que yo soy riojana y conozco la N-232. He hablado con la plataforma de afectados y yo creo que ellos entienden que nosotros trabajamos por la seguridad vial. Soy la primera que comprendo que para ellos no es fácil y ojalá que encontremos una solución.

-¿La disputa coches-bicis-peatón tiene solución?

-Como ciudadana y como funcionaria técnico de tráfico, o cualquiera como conductor, tiene que tener claro que tiene que haber paz y convivencia, que al final la carretera no sea solo de los conductores, ni de ciclistas ni de los motoristas... sino que todos tenemos que respetarnos, convivir y compartir el mismo espacio. La seguridad vial y la reducción de la siniestralidad tiene que ser de todos, algo en lo que todos pongamos de nuestra parte. La carretera no es ni de unos ni de otros.

-Controles de velocidad, alcoholemia, de drogas, ¿ven algún avance a lo largo del tiempo?

-La velocidad sigue siendo la causa número uno en siniestralidad, pero cada vez hacemos más controles de drogas y alcohol y vemos que hay más consumo en la conducción; y eso nos preocupa. En la primera fase de esta operación de 20 controles de drogas, 5 fueron positivos. La velocidad con ese consumo de alcohol y drogas es un binomio que no nos gusta y por desgracia está en la carretea.

-Un último mensaje.

-Que sepamos que trabajamos por reducir la siniestralidad. Que al final esto es algo de todos y que todos estamos en la carretera como conductores o como peatones.