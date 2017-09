«Me gustaría una lista de unidad popular donde primen las ideas sobre las siglas» Garrido, tras la entrevista concedida a Diario LA RIOJA. :: M. HERREROS El líder del partido morado analiza las luces y sombras de la gestión del partido y reflexiona sobre la estrategia de futuro Francisco Javier Garrido Secretario general de Podemos La Rioja E. SÁENZ LOGROÑO. Viernes, 29 septiembre 2017, 00:02

Traspasado el ecuador de una legislatura en la que Podemos irrumpió con cuatro diputados en el hemiciclo, su secretario general en La Rioja enarbola los éxitos del partido -aprobación de la Ley de Cuentas Abiertas, reprobación de Pedro Sanz, control al Gobierno...- y argumenta frente a las polémicas internas que han jalonado la aún breve vida de la formación morada. La última, la apertura de un expediente disciplinario a la presidenta de la comisión de garantías nacional «por excederse de sus funciones» y que ha tenido su eco regional en un manifiesto de varios militantes sumándose a las críticas contra Olga Jiménez por «mala praxis».

- ¿Qué está ocurriendo en la comisión de garantías? Una faccción de ella y la dirección dan por apartada a Jiménez pero ella se reafirma.

- Ahí hay un conflicto muy serio entre dos partes. Una opina que la transposición de lo que se acordó en Vistalegre 2 no se ajusta a los estatutos aprobados y otra sostiene que sí. Eso ha generado un cruce de declaraciones en el que ni yo ni la ejecutiva vamos a entrar. Entendemos que se trata de un proceso que debe solventarse de forma interna en la comisión de garantías y confiamos, además, en que sea lo antes posible para seguir funcionando.

«Hay una diferencia entre la foto de dos personas en un despacho y la de muchos en 'Impulso Municipalista'» «Se han abierto dos expedientes y aún no se han resuelto, con lo cual no ha podido haber mala praxis»

- Los firmantes riojanos del manifiesto contra Jiménez, entre ellos los expedientados aquí y exmiembros de la comisión de garantías regional, le acusan de mala praxis y falta de independecia.

- No comparto esas declaraciones. Hemos abierto dos expedientes y ninguno se ha resuelto todavía, con lo cual no puede haber mala praxis.

- ¿Cómo repercute la situación de Madrid en La Rioja? Los expedientes datan de marzo y aún siguen abiertos aunque anunciaron que se resolverían en mes y medio.

- Deberían estar cerrados para este mes, pero el problema es que ha habido un cambio de presidencia... O no. No lo sé exactamente y tampoco me intereso mucho porque se trata de un asunto interno en lo que no podemos decidir nada desde aquí. Como le digo, sólo espero que la situación se clarifique en breve.

- ¿Qué garantías ofrece a la militancia no saber quién está al frente en la comisión garantías nacional y una regional en la que sólo quedan dos de sus seis miembros?

- La regional no puede adoptar ahora ninguna decisión. Se encuentra en un limbo hasta que se apruebe el reglamento estatal por el que debe regirse y fije si se completa con otros miembros de la lista o debe disolverse para convocar nuevas elecciones. Lo que no comparto es que la situación proyecte una mala imagen. Al contrario. Estoy seguro que en los demás partidos cuando una Ejecutiva traspone unos documentos en unos estatutos nadie diría nada. Sin embargo, en Podemos tenemos la costumbre de contrastar y opinar tanto en lo organizativo como en lo político. Ese modo de hacer es sano y estoy seguro de que la solución que se adopte será la mejor porque será fruto del debate.

- ¿Es sostenible ese vacío en La Rioja cuando uno de los expedientes acusa al secretario general de Logroño y exportavoz parlamentario (Germán Cantabrana) y el otro a la edil de Haro y cabeza lista en las elecciones al Senado por Unidos Podemos (Patricia Mateos)?

- La clave es que tanto el grupo parlamentario como la ejecutiva ejercen su tarea hacia afuera. Germán es un trabajador más del grupo parlamentario y tiene la obligación de llevar a las instituciones lo que decide el partido a partir de las demandas de la sociedad civil. En ningún caso los asuntos internos de Podemos alteran su labor institucional.

- Sin embargo, el clima generado por esta situación obligó por ejemplo a Podemos a posponer el cambio de portavoz por la negativa de Cantabrana a firmarlo...

- Pero eso no impidió al grupo seguir funcionando normalmente.

- ... Y también a desdecirse del apoyo que dio inicialmente a través del mismo diputado a la Ley de Víctimas del Terrorismo de La Rioja.

- Aquello fue más fruto de que somos más un partido nuevo que de problemas personales. En principio se firmó una ley que luego, cuando tuvimos ocasión de leerla, vimos que no cumplía con las requisitos demandábamos. Teníamos un compromiso con los votantes y decidimos quitar la firma aún a riesgo de que pareciera ridículo. Fue una cuestión de responsabilidad.

- También se deslegitimó a Cantabrana al anunciar con Henar Moreno (IU) su intención de explorar una confluencia en Logroño, cuando Podemos aboga por eso mismo.

- La diferencia es la foto de ellos dos solos en un despacho y la que presentó a 'Impulso municipalista', con múltiples voces y colectivos sociales. Primero debe empoderarse a la ciudadanía, aglutinar y luego ver si cristaliza en una candidatura. Nunca al revés, como otros pretenden.

-¿Habrá en todo caso una lista única en las municipales del 2019?

- Me gustaría que Podemos se presentara en una candidatura de unidad popular donde las siglas sean menos importantes que las ideas. Pero eso no lo decido yo, sino que lo harán los inscritos en Logroño.