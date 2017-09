Un granito de arena en Kenia

Nieves Torrecilla, logroñesa de 52 años, se formó como enfermera en Algeciras. Este verano se ha ido aún más lejos, a Kenia, como cooperando con la ONG Salus Infirmorum de Pamplona. Nieves, que también es técnico de Farmacia, viajó a Kiongwani, al Sureste del país africano y su capital, Nairobi, del 10 al 21 del pasado mes de julio y allí colaboró en el albergue de la asociación, su dispensario y ayudó en labores de enfermería tanto en el centro como visitando a los ancianos. «Muchos no se pueden mover porque tienen los huesos hechos polvo de haber trabajado tanto y haber cogido mucho peso», describe Nieves Torrecilla.

A ella le animó a enrolarse en esta aventura una ex compañera del centro de salud de Arnedo, donde trabajaba antes, puesto que ahora ejerce en el hospital San Pedro de Logroño. Años atrás ya viajó como cooperante también a Birmingham pero esta era «una experiencia que tenía pendiente en mi vida, que se me presentó y quise aprovechar porque siempre me había llamado la atención el trabajo de entidades como Médicos Sin Fronteras y yo también quería aportar mi granito de arena».

Una vez vivido aquello, Nieves anima a los demás «a la generosidad», si no viajando como cooperante, por ejemplo, apadrinando a un niño: «Se puede hacer esa aportación económica; así un niño tiene asegurada la comida, el uniforme y los medicamentos». Y es que, tal y como ha podido comprobar esta enfermera riojana, «el contraste que ves allí es muy grande; el primer niño que vi tenía la ropa echa jirones. Cuando pones rostro a esta situación, impresiona», confiesa Nieves Torrecilla.

«Tengo la sensación de haber dejado algo mío allí, tengo grabadas las caras de los niños»

También ayudó en el laboratorio, a las enfermeras keniatas a sacar sangre y realizar curas. «Me gustó mucho la experiencia y me gustaría volver pero ya no sólo diez días sino tres semanas, que es lo que me permiten las vacaciones», advierte esta logroñesa. Y es que, considera, «queda mucho por hacer y está bien que vayamos para que el personal de allí se recicle porque a veces disponen de medios pero no saben utilizarlos».

No obstante, afirma que la población keniata es fuerte. «Allí las Urgencias no son como aquí, que se colapsan, sólo acuden si es una situación extrema», destaca Nieves. Por otra parte, tras su regreso a España, asimilado ya lo vivido en Kenia, Nieves reconoce que «tengo la sensación de haber dejado algo mío, tengo grabadas en mi mente las caras de los niños».