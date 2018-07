«Es uno de los grandes problemas que atañe a varias generaciones» Lunes, 2 julio 2018, 23:28

Lejos de caer en la tentación de considerarse una cuestión secundaria, la despoblación supone uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la UE en tanto que atañe a buena parte de su territorio y su resolución implica a varias generaciones. El presidente gallego no ahorró datos estadísticos ni detalles sobre la realidad de su propia comunidad para contextualizar lo que alertó como una situación estructural que no admite palabras huecas si no actuaciones concretas. Para empezar, una llamada de atención al Comité de las Regiones para hacer valer su posición en la modificación del Marco Financiero Plurianual (2021-2027), que a su juicio debe ponderar el envejecimiento de los territorios a través de las distintas líneas de ayuda, empezando por la PAC y concediendo un mayor protagonismo a la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural. Una línea de acción que en clave doméstica debería acompasarse con medidas del Gobierno central en materia de extensión de la banda ancha, incentivos fiscales a las familias, invitación al retorno de los emigrantes y sus descendientes o un sistema de financiación autonómica que supere las tensiones entre las zonas más y menos pobladas.