Sin grandes avances tras la primera cita de la Mesa de Educación en cuatro meses Sábado, 10 febrero 2018

Logroño. La Mesa Sectorial de Educación celebró ayer su primera reunión tras cuatro meses de inactividad, un encuentro que no dejó satisfechos a los sindicatos por la falta de avances en la negociación de sus demandas clave para la «recuperación de derechos perdidos», entre las que figuran el retorno a las 18 horas lectivas en Secundaria; el cobro del 100% en las incapacidades temporales y la recuperación de poder adquisitivo y la estabilidad laboral.

La reacción más contundente partió desde la Federación de Enseñanza de CCOO, que, a través de un comunicado, denunció la falta de voluntad negociadora por parte de la Consejería, ya que no han accedido a negociar, en las distintas mesas sectoriales, ningún punto sobre la recuperación de derechos del profesorado riojano».

ALGUNAS DEMANDAS uHoras lectivas Vuelta a las 18 en Secundaria y 23 en Primaria e Infantil. uSupresión de descuentos en situación de baja médica. uAlumnado Reducción de los ratios. uInterinos Cobro del verano para estos profesores y estabilidad de este profesorado. uPago de la carrera profesional, devolución del complemento ESO para maestros y licencias por estudios.

CCOO criticó que la Consejería se limitó a acceder a incluir en el orden del día la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria y aclaró que «decimos incluir porque solo ha sido eso. No han querido entrar a negociar nada porque, según ellos, no hay dinero y no les salen las cuentas». La Federación anunció un «proceso de movilización para recuperar los derechos arrebatados al profesorado de la enseñanza pública riojana».

Mientras, desde ANPE-Rioja, además de mostrar su satisfacción por la recuperación del diálogo, se reclamó mayor planificación y frecuencia de las mesas sectoriales, porque, a su juicio, la reunión de ayer «es una buena muestra de la cantidad de temas pendientes y del tiempo que se necesita para tratarlos adecuadamente».

Finalmente, STAR avisó de que seguirá «luchando por la recuperación de derechos perdidos a pesar de que la Administración no ve su viabilidad inmediata porque seguimos igual de crispados que los trabajadores a los que esta supresión afecta».