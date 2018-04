González Pons: «ETA no puede pedir perdón porque no puede ser perdonada» El portavoz del PP en el Parlamento Europeo avisa de la «desinformación» del comunicado de ETA e insta a frenar el «virus del nacionalpopulismo» E. SÁENZ LOGROÑO. Sábado, 28 abril 2018, 00:28

«Los que dispararon individualmente pueden pedir perdón a sus víctimas, pero ETA no puede hacerlo como organización porque no puede ser perdonada», aseveró ayer en Logroño el portavoz de la Delegación Española del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, en la clausura de la jornada de trabajo de eurodiputados del PPE con parlamentarios populares de La Rioja. Una cita con la reforma de la PAC, la competitividad regional y el reto demográfico como objetos del debate aunque marcada obligatoriamente por el comunicado emitido por la banda terrorista.

«La aberración de que ETA haya existido jamás puede conocer el perdón ni la impunidad», abundó respecto a un texto que calificó como una «noticia falsa» de las que contaminan la política en «un nuevo paradigma de desinformación». «ETA no va a disolverse voluntariamente, sino que ha sido derrotada por la democracia española y las fuerzas de seguridad», agregó instando a no dejar que se imponga un relato fraudulento. «No es verdad que existió un conflicto entre dos partes», prologó para sostener que «lo que hubo fueron unos asesinos que mataban y una sociedad que sufrió y venció con unas víctimas que siguen reclamando memoria, dignidad y justicia». «Antes disparaban balas contra la libertad y ahora palabras contra la verdad, pero ni nos vencieron entonces ni nos convencerán hoy», planteó haciendo extensiva la necesidad de ajustar los términos también contra el nacionalpopulismo. «El PP es el mejor remedio contra ese virus», garantizó en contraposición a otras formaciones «que se dicen en el centro político y se comportan como el partido más intransigente». «El populismo no se combate con más populismo, sino con democracia y protegiendo a la clase media, como hace el PP», dijo, para llamar a una unidad a nivel nacional frente a «esa planta maldita del independentismo que ha regado la división» como la que socialistas y populares han alcanzado en la UE. «España es más importante que cualquier líder emergente», remachó.