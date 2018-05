González Menorca: «La moción de censura, eso es lo que desestabiliza la economía» Pleno del Parlamento, en una foto de archivo. / Miguel Herreros El diputado de Ciudadanos, Diego Ubis, se ha interesado sobre la política de promoción turística del Ejecutivo CARMEN NEVOT Logroño Jueves, 31 mayo 2018, 11:11

En la sesión de pleno del Parlamento, que se está celebrando esta mañana, el socialista Ricardo Velasco se ha referido a los indicadores del sector industrial, como el IPI, la cifra de negocios, la entrada de productos, «y no he encontrado ninguno positivo», ha asegurado. Y «el problema es que estos indicadores reflejan la situación real de nuestra industria y no es nada halagüeña» y en política industrial «estamos más cerca del fracaso que del éxito»

La consejera González Menorca le ha espetado: «la moción de censura, eso es lo que desestabiliza la economía, eso es lo que no les gusta a los empresarios». Le ha recriminado que ha hecho mal los deberes y le ha expuesto las cifras de descenso de ERE, de entidades disueltas y de aquellas que han hecho reducción de capital

A preguntas de la diputada socialista Ana Santos, y en presencia de miembros de la Federación de gitanos Ezor Roma de La Rioja, el consejero de Familia y Políticas Sociales, Conrado Escobar, ha anunciado que en el marco del I Plan Integral de la Población Gitana se ha contratado a un experto, en concreto al profesor universitario Nicolás Jiménez para fijar espacios de convivencia.

Por su parte del diputado de Ciudadanos, Diego Ubis, se ha interesado sobre la política de promoción turística del Ejecutivo porque «hay señales que dicen que no va muy bien». «Me puede contar las milongas que quiera -ha dicho- pero en materia turística la transparencia brilla por su ausencia está consiguiendo empeorar aún más la gestión».

«Ustedes tienen todos los datos en el portal de la transparencia y sólo tienen que buscarlos», le ha contestado la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca, para detallar a renglón seguido las acciones de su gobierno en esta materia, como las jornadas con periodistas de 16 países, la creación de perfiles en redes sociales, el trabajo con redes europeas «Desde este Gobierno seguimos trabajando con la misma ilusión y con el mismo rigor», ha concluido.

Finalmente, Diego Ubis, ha preguntado sobre cuándo tiene previsto el Ejecutivo presentar el reglamento que desarrolle le Ley 1/2016 de 4 de abril.