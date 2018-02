González Menorca exige «usar cifras reales» a quienes cuestionan la política turística riojana González Menorca y Rodríguez Osés abandonan la sala de prensa del Gobierno tras la concurrida rueda de prensa ofrecida ayer por ambos. :: justo rodríguez La consejera demanda «prudencia» al PSOE, a la Cámara de Comercio y a los empresarios del sector ante las críticas al director general, cuyo cese descarta de plano TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 8 febrero 2018, 23:42

El terremoto generado por la condescendiente valoración que el director general de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, realizó la semana pasada a raíz de la información publicada por Diario LA RIOJA sobre el descenso de visitantes extranjeros a la comunidad en el 2017 tuvo ayer respuesta por parte del Gobierno regional. La consejera responsable del ramo, Leonor González Menorca, rebatió las críticas que alcanzaron a reclamar la dimisión de Rodríguez Osés por parte del reputado cocinero Francis Paniego con la misma arma con que le fueron disparadas: números. Frente a la estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR) del Ministerio que indica una bajada del turismo internacional del 19,3% en el 2017 en La Rioja -la única región con un registro negativo en este epígrafe junto a Aragón, Ceuta y Melilla- González Menorca exhibió las recién publicadas por el INE de ocupación hotelera y extrahotelera donde se recoge que en el 2017 la región recibió 833.934 turistas. O lo que es igual: el 5,8% más que el año precedente alcanzando «un nivel récord» en sintonía con las pernoctaciones, que medraron en el mismo periodo el 6,6% hasta llegar a las 1.674.147. En cuanto a la distribución por nacionalidad, los foráneos alojados aquí operaron una caída del 1,9% y del 0,8% respecto a estancias nocturnas frente a los aumentos del trienio previo. Un retroceso tenue, a su juicio, que en todo caso «nada tiene que ver» con la caída que ha sido objeto de polémica.

Se trata, según la consejera, de la imagen más fiel frente a la estimación «variable» de FRONTUR, que asigna los viajeros que entran en España a la comunidad que ha sido su destino principal sin tener en cuenta el total de las etapas o pernoctaciones. «El año anterior, la misma fuente dio un ascenso del turismo extranjero en La Rioja del 81,18%», recordó para añadir que «podríamos haberlo utilizado políticamente, pero no lo hicimos por responsabilidad y cautela». «Ni el índice del 2016 ni del año siguiente de FRONTUR reflejan la verdad», zanjó.

Partiendo de ahí y a la espera de su comparecencia ante el Parlamento, la máxima responsable de turismo en La Rioja hizo un llamamiento a «utilizar datos reales» y «saber qué metodologías se emplean» en aras de la prudencia. «La que nos exigimos a nosotros y la que exijo a los demás», indicó apuntando en tres frentes: los empresarios del sector, los partidos de la oposición y las instituciones. A los profesionales implicados recordó que las puertas del Gobierno «están siempre abiertas»; a la portavoz del PSOE, Concepción Andreu, le recriminó por reclamar un plan estratégico integral «que ya está en marcha desde el año pasado» y fue el frente institucional, personalizado en el presidente de la Cámara de Comercio, contra el que cargó con mayor acritud. «La encuesta de coyuntura que realiza no tiene ninguna validez, consistencia, ni está segmentada; y lo quiero dejar claro, porque hay que ser serios». «No lo digo yo, lo dice el INE, a quien hemos preguntado», añadió para descalificar los resultados del sondeo cameral: «Hay una correlación directa entre el estado de ánimo de Ruiz-Alejos y lo que sale cada vez en la encuesta (...) no le hago caso nunca y menos en relación al turismo, donde ya vemos que se ha apuntado a la cola de lo que estaba sucediendo estas semanas para atacar, en definitiva, al Gobierno».

Donde los dirigentes políticos optaron por no ahondar es en las críticas vertidas por Francis Paniego en las redes sociales. «No he hablado con él; me hubiera gustado que hubiera venido antes a mi despacho», se limitó a apuntar González Menorca que también esquivó replicar a la petición, formulada por una veintena de profesionales reunidos el miércoles en la FER, de que el Ejecutivo pacte con el sector un plan de impulso turístico. «Las reuniones son permanentes, también a través del Consejo Riojano de Turismo que es el órgano oficial y con mayor representación», dijo. Instando a un ejercicio de autocrítica «de todos, y yo la primera», la consejera reflejó el esfuerzo por mejorar los datos con el alza este año del 15% del presupuesto en promoción internacional, que llegará al millón de euros.