González Menorca defiende la solidez de la recuperación económica riojana

La consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca, cuestionó ayer la encuesta de coyuntura que realiza la Cámara de Comercio y que en su última oleada, la correspondiente al primer trimestre, constató un comienzo de año «muy discreto». «Yo me fijo en informes serios y no en encuestas que no tienen ninguna metodología», respondió a una pregunta oral del socialista Ricardo Velasco, quien se aferró al sondeo cameral para denunciar que La Rioja «ha perdido el tren del crecimiento económico». González Menorca rechazó «la visión catastrofista» de los socialistas, percepción que «no tienen los empresarios».

En otra interpelación, Ana Santos (PSOE) aseguró que la situación de la dependencia en La Rioja es «crítica», máxima que negó el consejero Conrado Escobar quien insistió en que «no es que estemos bajando la atención a la personas dependientes: la estamos subiendo».

Por su parte, Diego Ubis (Ciudadanos) se interesó en sendas preguntas por la nueva construcción de centros educativos y de centros asistenciales sanitarios. El consejero de Educación, Alberto Galiana, informó de la reforma el IES Sagasta y de diversos centros repartidos por toda la región, entre ellos la ampliación del colegio de Villamediana. Por su parte, la titular de Salud, María Martín, detalló que ya se dispone del plan funcional del centro de salud de Rodríguez Paterna, en Logroño, y recordó que destinarán 800.000 euros a centros de salud en los pueblos porque «a nosotros nos interesan las personas, no los votos».