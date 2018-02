González Menorca defiende la política turística «coordinada y a largo plazo» del Gobierno La consejera Leonor González Menorca y el director general de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ayer en el Parlamento. :: miguel herreros La consejera del ramo asume que «hay cosas que mejorar» entre críticas de complacencia, opacidad o menosprecio sobre la cifra de turistas extranjeros por parte de la oposición TERI SÁENZ LOGROÑO. Domingo, 11 febrero 2018, 13:23

Coordinada con los diferentes agentes del sector, exitosa en el grueso de las acciones implementadas y con resultados que fructificarán a largo plazo. Así definió ayer Leonor González Menorca la política del Gobierno de La Rioja en materia turística en la comparecencia ante el Parlamento que ofreció la consejera de Desarrollo Económico tras la polémica suscitada en las últimas fechas respecto a los datos de visitantes extranjeros. La responsable del ramo defendió la gestión de su departamento, aunque a diferencia de su intervención ante la prensa la pasada semana para dar cuenta de las cifras recién publicados por el INE sobre ocupación hotelera y extrahotelera, concedió que «hay cosas que mejorar».

Lo que no varió es su convicción de que es ésta fuente la que ofrece una visión «más real» de la evolución del turismo. Frente a la encuesta de FRONTUR que recoge una caída el año pasado del 19,3% de los visitantes internacionales, la consejera insistió en el diagnóstico «más completo» que da el INE con un descenso «moderado» del 1,9% en el mismo segmento. «Tomamos nota y afrontamos todos los retos y aspectos que puedan seguir mejorándose», resumió insistiendo en la «prudencia» a la hora de dar validez a ciertas estadísticas y resaltar el récord en el número total de turistas el pasado ejercicio (833.934) con un incremento del 5,8% sobre el año precedente y un alza también del 6,6% en las pernoctaciones hasta un total de 1.674.147.

Para reforzar su mensaje, González Menorca destacó otros números: el del presupuesto del Gobierno regional en materia turística que en el 2018 superará los 7,59 millones. De ellos, el 20% dedicado a infraestructuras y el 80% restante al capítulo de ayudas y promoción de La Rioja como destino, dentro del cual las acciones en internacionalización operan un incremento del 15% hasta sumar en total 1.150.000 euros con afán de avanzar en ese flanco.

Acompañada por el director general, Eduardo Rodríguez Osés, la consejera abundó también en la estrecha colaboración que, según afirmó, mantiene con el sector para unificar criterios. Destacó aquí como hitos el reglamento del turismo, los encuentros sectoriales de carácter mensual o las reuniones del Consejo Riojano donde están «oficialmente» todos los actores y tiene mayor grado de representatividad. Un repaso al que sumó el plan parcial de excelencia turística adjudicado a la firma Asistencias Técnicas Clave y que estará concluido el próximo verano sobre cinco ejes: enoturismo y gastronomía, Camino de Santiago, turismo de naturaleza, cultural y congresual. En este sentido y tras la intervención de los grupos de la oposición, hizo también un llamamiento a los negocios privados «que también deben realizar su trabajo» sin renunciar a ir de la mano con el Gobierno riojano en sus iniciativas.

Antes de su comparecencia y a preguntas de la prensa, González Menorca aplaudió el comunicado de Francis Paniego pidiendo perdón a Rodríguez Osés por focalizar en el director general las críticas que han suscitado la polémica. «Aún no he hablado con él, pero lo haremos; nuestra relación siempre ha sido positiva y esto no va a impedir que lo siga siendo», remachó.