González Menorca apuesta por Inspiratec como «un ecosistema innovador en torno al talento» El certamen contó con la participación 225 chavales que presentaron sus inventos. :: jonathan herreros LA RIOJA Jueves, 29 marzo 2018, 23:36

Logroño. La III Feria de Ciencia e Innovación de escolares 'Inspiratec' reunió ayer a 225 estudiantes de 16 centros educativos de la región, repartidos en 54 equipos, cada uno de los cuales ha desarrollado en las últimas semanas un producto de consumo con aplicación real en la vida cotidiana. Ayer fue el momento de presentar los inventos, que fueron valorados por un jurado en cada una de las tres categorías.

La consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca, dijo ayer que esta cita contribuye a que exista un ecosistema innovador en La Rioja que «potencie» la ciencia y las tecnologías y «el desarrollo económico alrededor del talento». La consejera visitó la feria, acompañada por el director de la Fundación Riojana para la Innovación, Enrique Pelegrín; y la directora del centro Ibercaja de La Rioja, Maite Ciriza.

El jurado premió las propuestas de los equipos de innovadores de los colegios Gonzalo de Berceo (Monitor dental para personas con movilidad reducida), San Agustín de Calahorra (The Future of Nature), Los Ángeles de Logroño (Plantagüero), Nuestra Señora de la Piedad de Nájera (Ecoball, ex aequo) y CRA Entrevalles (Chococurro 2020, ex aequo).