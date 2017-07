Andreu: «La Rioja no está mal, pero evoluciona mal» El portavoz de C's, Diego Ubis, pone "condiciones" para negociar con los 'populares' los próximos presupuestos | Podemos acusa al PP de ser "un lastre para La Rioja" EFE Logroño Viernes, 7 julio 2017, 13:17

Tras el discurso, las reacciones. Siguiendo el guión de este tipo de debates, la segunda sesión del debate sobre el estado de la región está dejando en el Parlamento de La Rioja las réplicas de los portavoces de los grupos de la oposición.

Concha Andreu (PSOE) "La Rioja no está mal, pero evoluciona mal"

Así, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha reprochado la "resignación" de un Gobierno autonómico "de formas, pero no de fondo", que ha llevado a que la comunidad "funcione de forma automática, sin impulso del Ejecutivo regional".

Ha acusado a Ceniceros de "emplear los mismos mantras, las mismas frases, los mismos lugares que el año pasado" y de realizar "una enumeración de logros administrativos".

"La Rioja va por su cuenta, es una comunidad automática más que autónoma y en cuestiones sustanciales funciona sin Gobierno porque el impulso y la asistencia para su desarrollo son inexistentes o más bien ineficaces", ha afirmado.

El futuro de La Rioja, ha dicho, "no pasa por renunciar al autogobierno, ni a sus competencias, ni a sus instituciones, sino por fortalecerlo creando un sentido de pertenencia que nos permita trabajar mejor por el interés común".

Ha criticado el continuado incumplimiento por parte del Gobierno regional del PP de los acuerdos adoptados por el Parlamento de La Rioja, algo que continúa "después de veinte años de desprecio a la Cámara por el ilustre reprobado", en alusión al expresidente del Ejecutivo regional, Pedro Sanz.

"Una comunidad que inutiliza a su Parlamento está burlándose de su autonomía, de su autogobierno", ha subrayado Andreu, quien ha explicado que, para cambiar esa situación, su grupo, en el futuro, elaborará más proposiciones de ley, que son "de obligado cumplimiento".

Respecto a la situación económica de La Rioja, ha considerado que "no está mal, pero evoluciona mal" porque "hay debilidades y amenazas que se mantienen desde hace demasiado tiempo" y "se está fracasando en el objetivo de situar a La Rioja entre las 60 regiones más desarrolladas de Europa en 2020".

Ha incidido en el menor crecimiento económico de La Rioja frente a otras regiones y en el "síndrome Turruncún", que es la bajada del paro por pérdida de población activa, que hace que "en Turruncún no haya paro" porque no tiene habitantes.

Como "golpe de timón" a la situación económica, ha demandado el desarrollo de un plan de industrialización basado en nuevos sectores, más productividad, competitividad, especialización, atracción de empresas y más inversión.

Porque, ha asegurado, el Plan aprobado recientemente "está congelado en inversión", dado que plantea 35 millones de euros anuales en cuatro ejercicios y "eso es lo mismo que hay ahora si se suman las medidas que se aplica a la industria".

Aislamiento y resignación

También se ha referido al "aislamiento y resignación" que se vive en La Rioja por la acción de su Gobierno, que "solo mira hacia dentro, no encuentra relaciones prácticas ni estratégicas ni entre los gobiernos vecinos ni con el Gobierno de España".

Además, cree que "la interlocución del Gobierno de La Rioja con el de España es deprimente" porque "La Rioja, actualmente, para el Gobierno de España y para el PP no pinta nada".

"Pero lo peor es que además nos humillan y no solo nos excluyen de la inversión -en infraestructuras del Estado-, sino que nos excluyen de la planificación y, para mayor vergüenza, no se disimula la preferencia hacia otras regiones, con el correspondiente agravio", ha considerado Andreu en alusión a obras de ferrocarril y carreteras.

Y ante esos "evidentes agravios", el Gobierno de La Rioja "no solo no reivindica, sino que ni tan siquiera protesta", con una "actitud de resignación que no se puede prolongar más".

En cuanto al talante del Ejecutivo, en alusión al actual Gobierno y a su anterior presidente, Pedro Sanz, ha subrayado que "la desaparición de un personaje y su comportamiento autárquico y medieval, además de ser un balón de oxígeno para la política riojana, debería suponer algo más".

Pero "no es así porque desaparecido el director, sigue buena parte de la orquesta y tocan la misma melodía", según Andreu, quien ha criticado los "obstáculos a la información" que el Gobierno pone a los grupos parlamentarios y la "arbitrariedad" en el reparto de subvenciones a los ayuntamientos y de derechos de plantación de viñedo.

Ha calificado de "irresponsable" que se limite el gasto en los servicios públicos y, a la vez, que se sea "sumiso" con los ingresos provenientes del Estado y que "también se exhiba poca exigencia de solidaridad entre sus ciudadanos".

"No hay mayor populismo que el todo gratis y, para bajar impuestos, primero hay que garantizar la calidad de los servicios públicos y, a partir de ahí, ajustar sus contribuciones, pero no al revés", ha finalizado.

Diego Ubis (Ciudadanos) "La Rioja se mueve por inercia"

Así, el portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento regional, Diego Ubis, ha acusado al Ejecutivo riojano de dejar que la comunidad funcione "solo por inercia" y ha planteado varias exigencias al presidente del Ejecutivo, José Ignacio Ceniceros, para negociar los presupuestos de 2018.

Diego Ubis, con Ceniceros

Ubis ha abierto hoy la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, en la que los portavoces se han referido al discurso pronunciado ayer por el presidente del Ejecutivo, Jose Ignacio Ceniceros, y a la situación de la comunidad.

El Gobierno de La Rioja está "disperso y desorientado en su acción" y, según el portavoz de Ciudadanos, "solo intensifica su ritmo ante acontecimientos como este debate" y ha planteado que se realice un debate de este tipo en cada periodo de sesiones, es decir, dos veces al año.

Ha asegurado que la política de internacionalización de La Rioja está "diluida, descoordinada y desenfocada" y ha reclamado una "mesa regional" que analice la repercusión en la región del brexit y que cuente con diferentes organizaciones y formaciones políticas.

Ha explicado que el próximo mes de octubre presentará un borrador de un proyecto de ley para regular el reparto de los fondos locales y asegurar, así, que sea justo, equitativo y acorde a las demandas de los ayuntamientos.

También ha insistido en calificar el discurso de Ceniceros de "predecible y sin sorpresas", con el que "demostró su falta de capacidad para intervenir en el crecimiento".

"Si La Rioja se mueve es por inercia y por sí misma", ha repetido y ha puesto como ejemplo el descenso del desempleo, que "se produce por la tendencia general, no por la acción de un Gobierno sin coordinación económica".

Ha reclamado que "se centren los esfuerzos en crear empleo de calidad" y, para ello, hay que hacer "un diagnóstico real de la situación, un programa de choque y una política fiscal que fomente la contratación indefinida".

Ha afirmado que también existe "inercia" en la agenda social, en sanidad "hay cosas que deben mejorar", como "ofrecer una respuesta integral a las necesidades psicológicas, sociales y sanitarias de la población"; es necesario "planificar con modelos que no sean de los años 90"; y ha planteado que se cree una Oficina contra el Fraude y la Evasión Fiscal.

Entre las condiciones que ha puesto para apoyar el próximo presupuesto, ha incluido la necesidad de un programa específico para las familias numerosas.

Ha dicho "no habrá pacto" sin un compromiso por explorar fórmulas para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes, sin un compromiso fiscal con ellos y si no hay un equilibrio entre la excelencia y la inclusión social en la política de becas y ayudas.

Además, ha reclamado el "compromiso personal" de Ceniceros en mejorar el funcionamiento de la administración riojana frente a "tramitaciones complejas y tortuosas" y ha acusado a "niveles intermedios" del Ejecutivo de "impedir que las cosas en el Gobierno funcionen".

"Las medidas para mejorar el tráfico pesado en la N-232 se traducen en papeles que pasan por diferentes departamentos y todo se ralentiza, con el objetivo de tener menos ejecución presupuestaria", ha acusado.

Ha anunciado que, para "negociar" el presupuesto de La Rioja de 2018, será una condición "indispensable" crear "un plan integral de funcionamiento y reorganización de la administración regional".

En ese plan, Ciudadanos quiere abordar "una auditoría general de personal" de la administración, el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos, el impulso de la Escuela Riojana de Administración Pública, dotar de más agilidad a la intervención general, evaluar los presupuestos de la comunidad y redactarlos por objetivos.

"Tenemos un exceso de sobreanálisis y una deficiencia en la decisión" y "hay que pasar de la palabra a los hechos" frente a "la agenda del presidente, de la inmediatez, la irrelevancia y la festividad", ha concluido.

Ana Carmen Sáinz (Podemos) «El PP debe abandonar el timón de esta comunidad»

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Ana Carmen Sáinz, ha afirmado hoy que "se ha abierto un tiempo nuevo en La Rioja" y es "necesario" que el PP "abandone el timón de esta comunidad", en la que "hace falta un giro radical en las políticas públicas para afrontar los problemas de hoy".

En este sentido se ha pronunciado la portavoz de la formación morada en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra en el Parlamento regional.

Ana Carmen Sáinz, tras la primera sesión del debate / Sonia Tercero

Sáinz ha dicho que Podemos "esperaba algo más" de la intervención ayer del presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, que viniera con "una amplia información útil sobre la ejecución de los objetivos trazados al inicio de la legislatura" y que, además, acudiera con "un proyecto útil y solvente".

"Nos encontramos -ha agregado- con un presidente ajeno a la realidad, que nos habló de una Rioja ficticia, que solo existe en su imaginación y en la de los miembros de su gobierno".

El actual Gobierno riojano, ha recalcado, "no puede liderar el cambio y su ideología lo hacen imposible".

Entre otros aspectos, también ha destacado al presidente del Gobierno "los enormes terrenos oscuros de la corrupción y la falta de transparencia que acompañan al PP y a su forma de gestionar esta comunidad en los años que le precedieron".

Ha calificado de "paradójico y chocante que un partido como Ciudadanos, adalid de la limpieza política, se empeñe en apuntalar a su gobierno -PP- y su mayoría parlamentaria, publicitando un Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno y anunciando una Ley de Participación Ciudadana".

Para Podemos, "pactar con el PP la transparencia es una contradicción", ha recalcado la portavoz de Podemos, quien ha añadido que "-los diputados de Ciudadanos- no dan abasto con las Comisiones de investigación sobre el PP en esta Cámara".

"Han visto cómo el PP se negaba a reprobar ilegalidades cometidas por su expresidente -Pedro Sanz- y ustedes -diputados de Ciudadanos- les dan oxigeno con un pacto que ni siquiera pueden cumplir", ha incidido.

"También anuncian -ha proseguido- una Ley de Participación Ciudadana con el PP y la reforma del Estatuto de Autonomía sin contar con la ciudadanía; una reforma para 40 personas, desde las élites, para las élites y que solo será votada por las élites".

"Un lastre para esta comunidad"

Sáinz ha reprobado a ambas fuerzas políticas -PP y Ciudadanos- ser "un lastre para esta comunidad y todo el potencial que atesora su gente" y ser "un tapón para el desarrollo de todas las potencialidades de nuestra tierra".

"Unos -ha dicho- porque se quedaron en sus manuales de política económica del siglo pasado y otros porque quieren cambiar el perfume de todo sin que nada cambie".

Sáinz ha asegurado que, "para que podamos avanzar al ritmo de los nuevos tiempos, que son los de la ciudadanía y la participación, la honradez, la decencia y el compromiso con la vida de la gente; ustedes solo recogen las cenizas del pasado, de un pasado que tenemos que superar".

En su repaso a la gestión del Gobierno en el último año, ha dicho que "ha sido incapaz de cumplir con sus propios objetivos" y, según Podemos, "se ha llegado al ecuador de la legislatura y ha quedado claro que usted -presidente del Gobierno- no sirve para afrontar los grandes problemas de La Rioja".