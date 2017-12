El Gobierno avisa a Cs de que si este mes no hay Presupuestos prorrogará los de este año Diego Ubis, portavoz de Ciudadanos, con el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en el Parlamento regional. :: J. RODRÍGUEZ La falta de acuerdo dejaría sin efecto la gratuidad de libros de texto y la tarifa plana de autónomos, así como la anunciada rebaja fiscal de 11,3 millones ALBERTO GIL LOGROÑO. Jueves, 14 diciembre 2017, 23:58

Envite y órdago. La partida de mus que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos emprendió con el Gobierno regional al registrar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para el 2018 no se prolongará más allá del 31 de diciembre con el ultimátum que ayer lanzó la consejera portavoz, Begoña Martínez Arregui, tras la reunión semanal del Ejecutivo: «Si no hay presupuestos para el 1 de enero, el Ejecutivo ha tomado la decisión de prorrogar los de 2017», aseguró a preguntas de los periodistas. «Gobernar -añadió- es una responsabilidad del gobierno y para ello es necesario tener el Presupuesto aprobado cuanto antes».

En este sentido, aunque la negociación política se podría extender durante más tiempo -las Cuentas del 2017 se aprobaron por el Parlamento en marzo de este mismo año-, Martínez Arregui presentó la fecha del 1 de enero como definitiva y con una clara advertencia a Ciudadanos: «Creemos en la negociación y en la voluntad de diálogo y estamos totalmente abiertos a llegar a acuerdos, pero no cederemos ante asuntos que entendemos que no son realmente una prioridad para los riojanos».

LAS CIFRAS 11,3 millones de euros es la rebaja fiscal que el Gobierno pactó con Ciudadanos y que estaría ahora en el aire. millones de euros suma el Presupuesto para el 2018, frente a los 1 452 del presente ejercicio.

Anuncios en suspenso

Así las cosas, quedan en el aire cuestiones importantes -si los Presupuestos se prorrogan no serían efectivas- como la recuperación de la gratuidad de los libros de texto de forma generalizada o las ayudas para mantener durante un año adicional la tarifa plana para autónomos y que el Gobierno había asumido a demanda de la formación 'naranja': «Hemos aceptado propuestas porque pueden ser importantes para los riojanos, pero no vamos a ceder en otros temas que nada tienen que ver con este principio fundamental», insistió la consejera.

Enmiendas a la totalidad

La pelota vuelve así al tejado de Ciudadanos con poco más de medio mes por delante para tomar una decisión. Ayer, el Parlamento regional confirmó la presentación de tres enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos: del PSOE, de Podemos y la de la formación 'naranja'.

Eso sí, el grupo liderado por Diego Ubis no ha solicitado la devolución del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que acompaña al de los Presupuestos, y en el que se recogen importantes modificaciones fiscales para el 2018 que también pactó con el Ejecutivo con Ciudadanos: entre ellas, están el aumento de la reducción del impuesto de patrimonio del 50% (2017) al 75% (2018) y la rebaja de un punto en la escala autonómica del IRPF para las rentas medias y bajas, así como la extensión de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones al de donaciones entre padres e hijos o las deducciones de hasta 600 euros para hijos menores de tres años que acudan a escuelas infantiles. En total, un ahorro calculado en 11,3 millones de euros para 116.400 riojanos.

Fuentes del Ejecutivo regional confirmaron que, aunque no haya enmienda a la totalidad de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas por parte de Ciudadanos, no sería posible poner en marcha las modificaciones fiscales planteadas si no hay nuevos Presupuestos, con lo cual todas las iniciativas mencionadas y presentadas como novedad para el próximo ejercicio quedarían igualmente paralizadas si la formación naranja no reconsidera su postura -con el apoyo expreso o la abstención al proyecto de Ley- antes del 31 de diciembre.