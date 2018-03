La UR (aún) tiene género Existe paridad entre el alumnado y el profesorado pero no entre los catedráticos, el PAS y en algunas titulaciones, como las ingenierías, Enfermería y Educación Infantil, expone el ‘Diagnóstico de igualdad’ DIEGO MARÍN Jueves, 1 marzo 2018, 11:01

La Universidad de La Rioja ha presentado esta mañana la actualización del ‘Diagnóstico de igualdad’ que analiza la situación de paridad en cifras, estudia las titulaciones y asignaturas con respecto al género, señala las percepciones y expone conclusiones y propuestas. M.ª Ángeles Goicoechea y Goyo Sesma son los responsables de la Unidad de Igualdad de la UR, creada en el 2016 por el equipo del actual rector, Julio Rubio, para para disminuir las desigualdades basadas en el género y/o la orientación afectivo-sexual.

El diagnóstico se realiza conforme a entrevistas con mujeres de toda la comunidad universitaria. «Es un camino muy largo pero el desafío que tenemos en la Universidad y en la sociedad es pasar del reconocimiento formal de los derechos de las mujeres a su concreción y materialización», ha advertido Julio Rubio, subrayando que «en la Universidad pública, claramente, hay una igualdad formal, y lo que tenemos es que converger esa igualdad con lo que nos dice la estadística: que todavía hay pocas mujeres en los puestos directivos, menos catedráticas que catedráticos, pero también muchas carreras con más alumnas que alumnos». En este sentido, el rector de la UR ha reconocido que «algo no estamos haciendo bien, pese a que, por supuesto, se cumple la ley». Así, el plan de igualdad se convierte en «imprescindible» para elaborar una actuación de respuesta que «nos permita eliminar esa brecha en la capacidad de decisión que tienen las mujeres para organizar e influir en la universidad».

M.ª Ángeles Goicoechea y Goyo Sesma han desvelado algunos números significativos, como que existen más de un 75% de catedráticos en la UR, frente a menos de un 25% de catedráticas. En cuanto al alumnado y al profesorado, han expuesto que se mantiene un equilibrio entre, aproximadamente, un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Sin embargo, el personal de administración y servicios (PAS), según han desvelado, «está feminizado, hay más de un 60% de mujeres, frente a los hombres». En cuanto a las titulaciones, destacan las ingenierías, en general, con una mayor presencia de hombres, frente a la mayoría femenina en los grados en Educación Infantil o Enfermería.

«En esto hay bastante trabajo que hacer. Si no cambiamos los roles sociales de hombres y mujeres, si desde una institución pública de educación como es la UR no empezamos a transformar la sociedad, si las mujeres no empezamos a introducirnos en el terreno que ha sido ocupado por los hombres en la vida pública, seguiremos reproduciendo los estereotipos: la educación y los cuidados estarán a cargo de las mujeres y el uso de herramientas, las ingenierías, a cargo de los hombres», advirtió M.ª Ángeles Goicoechea.