Gamarra y Escobar se desmarcan de la sentencia «Algo falla si una víctima no encuentra la adecuada protección del Estado de Derecho» LA RIOJA Viernes, 27 abril 2018, 09:30

«Algo falla si una víctima no encuentra la adecuada protección del Estado de Derecho. Las víctimas deben estar en el centro del sistema». Con estas palabras, publicadas en su perfil de una red social, Conrado Escobar se ha desmarcado de la polémica sentencia sobre el caso de La Manada. Escobar, que es consejero de Justicia del Gobierno riojano, se une de esta manera a una reacción similar que este mismo jueves protagonizó Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, quien en la misma red social publicó la siguiente frase: «Hoy no es un buen día. No puedo entender ni compartir que en mi país la violación en grupo de una joven le llaman abuso... no nos extrañe que haya mujeres que no denuncien las violaciones por miedo a terminar pasando por este trance y este final». Gamarra concluye su declaración sumándose al hastag popularizado con una visión crítica de la sentencia: #NoEsNo.

Hoy no es un buen día. No puedo entender ni compartir que en mi país la violación en grupo de una joven le llaman abuso... no nos extrañe que haya mujeres que no denuncien las violaciones por miedo a terminar pasando por este trance y este final. #NoEsNo. https://t.co/1hFj777gwD — Cuca Gamarra (@cucagamarra) April 26, 2018