La magia de una gran coreografía de precisión Los 4 Canadair en uno de sus vuelos sobre Logroño. :: Juan Marín Las 54 aeronaves del desfile se concentrarán, a distintas altitudes, desde las 11.45 al este de Torrecilla en Cameros | Las 14 formaciones llegarán en apenas dos minutos a Logroño para sobrevolar Vara de Rey a la hora H en secuencias de 20 segundos ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA Sábado, 26 mayo 2018, 11:09

Un escenario estrecho para una hechicera danza de 54 bailarines de cientos de toneladas de metal. Sus dispares envergaduras, pesos, potencias y características de vuelo no les impiden conquistar la sincronía porque nada queda al azar, todo está medido, al milímetro y a la milésima de segundo, en un alarde de precisión que no admite fallos de coordinación.

El desfile aéreo que sobrevuela hoy Vara de Rey sobre las 12.30 horas apenas durará cinco minutos, pero la labor de sus pilotos y del mando encargado de la coordinación empezará horas antes. Las aeronaves despegarán desde sus respectivas sedes o desde la base en la que hayan pernoctado -Torrejón, Zaragoza, Albacete, Getafe...- para poner rumbo al punto de encuentro, fijado a unas 20 millas al sur de Logroño, unos 40 kilómetros, un poco al este de Torrecilla en Cameros, a dos minutos de vuelo de la capotal. «Hemos establecido que la hora de estar en holding, en espera, serán las 11.45, con lo que todas las aeronaves estarán dando vueltas durante unos 45 minutos en la zona de concentración, pero a distintas alturas», explica el comandante Ángel Hazas, coordinador del desfile aéreo junto al también comandante Daniel Blanco.

54 aeronaves -24 cazas, 13 aviones de transporte y 17 helicópteros- desfilarán en 14 formaciones, en secuencias de 20 segundos y una duración total cercana a los 5 minutos. 600 kilómetros por hora (algo más de 300 nudos) será la velocidad de los cazas, que sobrevolarán la ciudad a sólo 300 metros de altitud.

En la altura más baja se situarán las 17 helicópteros; sobre ellos, los 24 cazas; y por encima, los de transporte: con el TK 23, uno de los más novedosos que tenemos, más arriba los vip -el Airbus 310 y los Falcon 900-, y a más altitud todavía los Hércules, el T.10 y los dos T.21», concreta el comandante Hazas.

En vuelo visual

Todas las aeronaves habrán llegado a la zona de espera bajo sus respectivos controles militares, pero cuando falten unos minutos para la hora H, tomará el mando la coordinación del desfile desde su base instalada en la azotea de la esquina de Vara de Rey con avenida de España. «Estamos intercomunicados con todos ellos, pero tenemos una capacidad limitada de control, les podemos transmitir órdenes, pero ellos van en visual, no en modo control radar, por eso es importante que haya una buena meteorología y que no existan problemas de visibilidad», advierte el coordinador, que no oculta las dificultades que exigen esta mágica coreografía gigante sobre el cielo de la capital riojana. «Estamos acostumbrados a organizar cada año los desfiles y, además, realizamos continuos ejercicios de todo tipo, pero las dificultades de coordinación en este caso son muchas. Hay muchas aeronaves distintas y procedentes de muchos lugares a las que hay que poner de acuerdo. Por decirlo muy llanamente, los controladores civiles se dedican a separar las naves y nosotros, al contrario, nuestra misión es juntar los tráficos. Es muy complicado juntar a 54 aeronaves en una zona tan reducida, sobre todo porque hay que mantener una secuencia de 20 segundos por formación y que cada una vaya pasando a la hora H que les hayamos marcado. Tenemos que hacer desfilar a 54 aeronaves en menos de 5 minutos, esa es la dificultad y requiere de mucha coordinación», remacha el comandante Hazas.

En el mismo diagnóstico coincide su compañero de mando, el comandante Blanco, quien añade una dificultad extra que se han encontrado en tierras riojanas: «En el caso de Logroño hemos tenido el problema añadido de la orografía, porque la ciudad está encajada en un valle y tiene muy cercanas las sierras con Álava y Soria. Esa orografía nos ha perjudicado, sobre todo a la hora de establecer las esperas, ya que las aeronaves tienen que bajar de una altitud elevada en muy pocas millas y en muy poco espacio de tiempo para que la gente pueda ver las pasadas. Aunque nos ha costado un poquito más, estamos encantados y deseando de que los riojanos y los logroñeses disfruten».

Para cuando dé comienzo el homenaje a los caídos, el dispositivo entrará en su fase crucial, ya que en el remate del emotivo acto, justo cuando suene la última de las 21 salvas de honor, harán su primera aparición los siete E-25 de la Patrulla Águila, que se acercarán a Vara de Rey por Pérez Galdós para teñir el cielo logroñés con los colores rojigualdas.

A velocidad de crucero

Sin tiempo ni para pestañear empezará el desfile en el que las 14 formaciones atravesarán Vara de Rey en secuencias de 20 segundos. «Las velocidades de tránsito de las aeronaves rondarán los 250-300 nudos, unos 600 kilómetros por hora», concreta el comandante Hazas, quien, detalla, a preguntas del periodista que por ejemplo el Eurofighter es Mach 2. Y lo aclara: «Llega un momento que en los cazas ya no medimos la velocidad en nudos, sino en número de Mach; así, Mach2 es dos veces la velocidad del sonido; es decir, casi 2.600 kilómetros por hora». Y más claro todavía, lo resume con algunos ejemplos: «Un caza puede presentarse en Logroño procedente de Zaragoza en un cuarto de hora o 20 minutos a la velocidad de crucero, pero ese tiempo, a máxima velocidad, se reduciría a 7 u 8 minutos».

Y para que nadie se pierda detalle, los coordinadores recuerdan las altitudes a la que sobrevolarán cada tipo de aparato: «Los cazas a unos 900 pies, que son, más o menos, unos 300 metros de altitud; los helicópteros, a 700 pies, unos 220 metros; y los aviones de transporte, entre los 1.600 y 2.200 pies, o sea, de 600 a 800 metros». La magia de una coreografía de precisión está garantizada en un espectáculo de solo 5 minutos.