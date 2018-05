Así funcionarán los autobuses urbanos el Día de las Fuerzas Armadas en Logroño Varias líneas de urbanos van a ver afectado su recorrido con motivo del #DIFAS2018Logroño LA RIOJA Miércoles, 23 mayo 2018, 13:44

Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el sábado 26 de mayo en Logroño, las líneas de autobus urbanos se van a ver afectadas. Esto sos los cambios:

Desde el 22 de mayo hasta el 28 de mayo

La parada 'Estación de Autobuses', ubicada en la calle Vara de Rey, de las líneas L1, L3, L5, L9, L11, BUHO 2 y BUHO 3, quedarán fuera de servicio.

Sólo el día 26 de mayo

Todas las paradas que coincidan con el recorrido del desfile quedan aliminadas (en cualquier línea). Las que se especifican en este listado son las únicas paradas que hará cada línea ese día:

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: parada Hospital San Pedro – c/ Piqueras - av. Lope de Vega – av. de Madrid.

Lardero - Hospital San Pedro: av. de Madrid – vía de servicio LO-20 – c/ Piqueras – parada Hospital San Pedro.

Línea 2

Yagüe – Varea: c/ Marqués de Murrieta – plaza Alférez Provisional – c/ Norte – c/ San Gregorio – c/ Madre de Dios – c/ San Millán – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios – c/ San Gregorio – c/ Norte – plaza Alferez Provisional – c/ Marqués de Murrieta.

Línea 3

Las Norias – Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Chile – c/ Salustiano Olózaga – vía de servicio LO-20 – c/ Gustavo Adolfo Becquer - c/ Estambrera.

Villamediana - Las Norias: c/ Estambrera – c/ Gustavo Adolfo Becquer – av. Lope de Vega – c/ Salustiano Olózaga – c/ Chile – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 4

Palacio de Congresos – Pradoviejo: establece su inicio de línea en la parada «torre de Logroño».

Pradoviejo - Palacio de Congresos: establece su final de línea en la parada «Olimpia».

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: establece su inicio de línea en la parada «Torre de Logroño».

Valdegastea - Madre de Dios: establece su final de línea en la parada «Olimpia».

Línea 6

El Cortijo – Centro: establece su final de línea en la parada «Olimpia».

Centro - El Cortijo: establece su inicio de línea en la parada «torre de Logroño»

Línea 9

- Sin servicio en toda la línea

Línea 10

El Arco - Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera – c/ Chile – vía de servicio LO-20 - av. Lope de Vega – c/ Gustavo Adolfo Becquer - c/ Estambrera – c/ Piqueras.

Hospital San Pedro - El Arco: c/ Piqueras – c/ Estambrera – c/ Gustavo Adolfo Becquer – v. Lope de Vega - c/ Salustiano Olózaga - c/ Chile - c/ Duques de Nájera.