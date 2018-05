Cospedal apunta al terrorismo como la principal amenaza a España Efe La ministra de Defensa ha sido la representante del Gobierno central en Logroño con motivo del Día de las Fuerzas Armadas LA RIOJA Sábado, 26 mayo 2018, 13:59

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que, aparte de «aquellos que tratan de dividir y desintegrar nuestra nación», «sin duda alguna» la principal amenaza a España es la terrorista.

En declaraciones a TVE, que recoge Efe, con motivo del acto central institucional del Día de las Fuerzas Armadas, que hoy se celebra en el centro de Logroño, Cospedal ha defendido el trabajo antiterrorista de las fuerzas armadas no solo dentro de las fronteras, sino ayudando a los países de origen para que los terroristas no se hagan «dueños» de ellos y no puedan crear un «sistema criminal».

La ministra de Defensa ha recordado que España está trabajando en los focos donde se pueden producir las amenazas y «grandes desestabilizaciones» de esas naciones, entre las que ha citado a Mali, República Centroafricana y Senegal. También ha recordado el trabajo de las fuerzas armadas en la zona del cuerno de África para proteger el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y a los españoles que transportan mercancías en esas rutas contra la piratería.

La titular de Defensa ha destacado que el Ejército y sus más de 120.000 profesionales son «integrantes» de la sociedad con vocación de «protegernos» y «defendernos».

Cospedal ha destacado que el incremento presupuestario para Defensa no es «tan grande», pero se produce tras «muchos años decreciendo» y en un «momento crítico». «Teníamos que hacerlo en defensa de todos los españoles, para que se puedan sentir seguros», ha agregado Cospedal.