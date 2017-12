Fomento reitera que no renuncia a la alta velocidad con Castejón

El Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna insiste en recordar que no renuncia a que «en un futuro» vaya a haber una plataforma de alta velocidad ferroviaria entre Logroño y Castejón. Desde su departamento de prensa se subraya que así lo dejó «claro» el ministro Íñigo de la Serna tanto durante su visita a La Rioja el pasado día 13 como en la entrevista concedida a este diario y publicada el domingo 17.

En su comparecencia en la Delegación del Gobierno en La Rioja, De la Serna dijo que «sin perjuicio de que podamos, como ya hemos dicho en alguna ocasión, volver a reiniciar los trámites correspondientes a los estudios informativos» del tramo, «hemos comprometido una actuación para conseguir reducciones de tiempo de circulación» de la vía convencional. «El tipo de ancho a implantar -precisan desde Fomento- garantizará siempre la continuidad de las circulaciones tanto desde Castejón como desde Miranda. Por tanto, la implantación del ancho internacional estará supeditada al avance de la línea Zaragoza-Castejón».

Asimismo «en varios momentos» de la entrevista, el ministro De la Serna incidió que «nadie ha renunciado a nada», enfatizan desde el Ministerio. En concreto, recuerdan que De la Serna afirmó que la renovación de la línea actual con Castejón «no significa que no vaya a haber en un futuro una nueva plataforma de alta velocidad.» «Yo -continuó- no renuncio a ello y además he dicho que es muy probable que se reinicien todos los trámites para volver a adaptar el estudio informativo».