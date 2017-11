Fomento deja caducar el informe de impacto del AVE riojano, que tardará cuatro años en repetir

La llegada de la alta velocidad a La Rioja suma un nuevo frenazo. Salpimentada la historia de la mejora de las conexiones ferroviarias de la región con más traspiés que acelerones, la enésima vía muerta a la que se dirige ese tráfico se presenta ahora en forma de plazos legales agotados: la evaluación de impacto ambiental del proyecto informativo del tramo que conectará Logroño con Castejón ha caducado al superar el periodo máximo de validez desde la fecha en que fue aprobada. Así lo ha confirmado el Ministerio de Fomento a Diario LA RIOJA, que asumió la necesidad de retrotraer todas las actuaciones prácticamente a la casilla de salida de la alta velocidad en La Rioja: el estudio informativo se deberá someter de nuevo al proceso de evaluación de impacto ambiental al haber dejado de tener efectos la vigente hasta ahora. En cuestiones temporales, la caducidad de esa evaluación implica regresar al mes de diciembre del año 2001, cuando comenzó a gestarse la ahora extinguida, que quedó definitivamente aprobada en enero del año 2006 tras más de cuatro años de trámites.

Según establece la ley de evaluación ambiental, la evaluación de impacto ambiental de todo proyecto pierde su vigencia y efectos si «una vez publicada en el BOE no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años». En esos casos se obliga al promotor a iniciar nuevamente los trámites salvo que mediaran prórrogas, algo que no sucede en este caso. El departamento de prensa de Fomento concreta que en el tramo entre Logroño y Castejón la caducidad no deriva tanto de la aplicación de norma general como de las disposiciones transitorias de la propia evaluación ahora caducada. En todo caso, asumen, los efectos son los mismos. Frente a esa realidad, apuntan que «no se tardará mucho» en iniciar los trámites para renovar esa evaluación ambiental, si bien no concretan plazos.

La situación es prácticamente idéntica a lo que ha sucedido, Ebro abajo, en el tramo entre Castejón y Zaragoza. El pasado 6 de noviembre el Ministerio de Fomento, a través de una nota de prensa, anunciaba una nueva licitación (por un importe de un millón de euros) del estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad ferroviaria en el tramo Zaragoza-Castejón para actualizarlo al haber caducado su declaración de impacto ambiental, que había sido solicitada en el año 2003. Según informó el Ministerio, el objeto del nuevo estudio es la actualización del anterior y una nueva redacción que analice las distintas alternativas de trazado en ancho estándar de la línea Zaragoza-Castejón y el estudio de su conexión con la de alta velocidad Madrid-Barcelona y con los trazados propuestos en los estudios informativos de las líneas Castejón-Pamplona y Castejón-Logroño. El plazo previsto de redacción del estudio (aún sin adjudicar) es de 24 meses.

La cronología 2000 El Ministerio de Fomento licita el estudio informativo del tramo Logroño-Castejón por un importe total de 605.635,09 euros 2001 El Ministerio adjudica la redacción del estudio informativo con un plazo de ejecución de 20 meses y un importe final de 523.915,83 euros 2001 La tramitación de evaluación de impacto ambiental comenzó el 10 de diciembre del año 2001, un proceso que se demoró hasta el 30 de enero del 2006 2009 El 25 de agosto el Boletín Oficial del Estado publica la aprobación definitiva del estudio informativo del tramo Logroño-Castejón, casi 9 años después de su licitación 2009 Ese mismo año el Ministerio da un paso más y publica la licitación de la redacción de los proyectos constructivos de los cuatro subtramos riojanos 2010 Se adjudica La redacción de los proyectos de los cuatro subtramos riojanos. También se licita la redacción del estudio informativo del tramo Logroño-Miranda 2011 Fomento excluye la línea riojana del corredor prioritario propuesto a la UE para conectar el Cantábrico y el Mediterráneo y apuesta por el enlace a través de Navarra. 2015 La línea Miranda-Logroño-Castejón y la variante de Rincón se quedan sin 10 millones tras el reparto de fondos europeos «por restricciones presupuestarias» 2016 La Rioja y Navarra reclaman al Ejecutivo central que impulse el tramo ferroviario de alta velocidad Zaragoza-Castejón y los ramales hacia Logroño y Pamplona. 2017 Fomento licita el estudio informativo Zaragoza-Castejón tras caducar su evaluación ambiental. Confirma que la del tramo Logroño-Castejón también ha caducado

En el caso del tramo riojano, desde Fomento no se especifica si se procederá a actualizar el grueso del estudio informativo del trazado -cuya aprobación exigió prácticamente nueve años desde su licitación hasta su aprobación definitiva- o únicamente se tramitará la evaluación de impacto ambiental. Así, más allá de esa declaración de intenciones de «no tardar mucho», tampoco se concreta el retraso real que implicará en las actuaciones previstas en el tramo riojano del corredor Cantábrico-Mediterráneo. La evaluación ambiental ahora caducada de la vía riojana tardó en aprobarse cuatro años.

Gráfico. La ardua tramitación del 'no-AVE' riojano

En todo caso, desde el Ministerio de Fomento sostienen que esta caducidad no afecta a la variante ferroviaria de Rincón de Soto en donde, sostienen, «se puede seguir actuando, como prometió el ministro».