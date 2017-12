El final de la autovía entre Calahorra y Alfaro podría adelantarse para el año 2023 ó 2024 Antonio Díaz Uriel ALBERTO GIL Logroño Lunes, 18 diciembre 2017, 18:03

De la Serna se muestra extremadamente cauteloso con el respeto de los compromisos que asume. Viaja por todo el país para explicar los planes y proyectos de infraestructura y, seguramente, nunca el Ministerio haya ido tan rápido como desde que él está al frente. En la entrevista, muestra incluso una tablet donde recoge, con fecha, lugar y contenido, qué dijo y qué plazos comprometió para cada actuación y si ha cumplido o no. En su reciente visita a Logroño leyó, punto por punto, los siete compromisos pactados, y ejecutados, en carreteras en el acuerdo que firmó en mayo con el presidente riojano José Ignacio Ceniceros para este 2017 y anuncia que volverá en marzo para completar calendarios y presupuestos concretos sobre los compromisos ferroviarios.

- ¿Cómo está funcionando el desvío de tráfico pesado a la AP-68?

- El dato importante no es el volumen de tráfico derivado, que son unos 900 vehículos al día pero con un largo puente festivo de por medio, si no el que podamos tener en seis meses para evaluar el número de accidentes. No se ha producido ninguna incidencia y está siendo modelo para otros territorios. Lo importante es reducir la siniestralidad y estoy seguro de que bajará notablemente.

«Pretendemos licitar las obras de la Ronda Sur de Logroño en el primer trimestre del 2018»

- Ronda Sur de Logroño, ¿plazos?

- Acabamos de terminar el proyecto y hemos avanzado el trámite de expropiación para licitar cuanto antes. Es una obra importante, lo sabe la alcaldesa, y vamos muy rápido. Pretendemos licitar las obras en el primer trimestre del 2018, con el terreno ya disponible para la ejecución.

- Tramo de autovía de Calahorra hasta el límite con Navarra, en la N-232. ¿Cómo está?

- Está ya iniciada la redacción del proyecto. El plazo son 18 meses y llevamos ya dos. Encomendamos la redacción a la ingeniería Ineco del Ministerio para ganar tiempo y, a partir de ahí, vendrá la licitación. Es una obra importante de 124 millones y 25 kilómetros y calculo que llevará unos tres años ejecutarla. Así que saque usted los tiempos.

- ¿Y las variantes de Fuenmayor, Briones y El Villar?

- En Briones, con 37 millones de inversión previstos, el próximo hito será la aprobación provisional del proyecto para su información pública. Se producirá en el primer trimestre del 2018. En el caso de Fuenmayor, hay más complicaciones con el impacto ambiental, por lo que saldrá antes Briones, pero estamos en ello. En cuanto a la variante de El Villar de Arnedo ya está licitada la redacción del proyecto con un plazo de ejecución de dos años.

- ¿Y qué planes hay para completar la duplicación con la recta de Ausejo a El Villar y las rondas sur de Calahorra y Haro por la AP-68?

- Ahora mismo el paquete de inversiones en carreteras en La Rioja es muy amplio. 146 millones de la Ronda Sur de Logroño, casi 100 millones en la A-12 entre Santo Domingo y Villamayor del Río. Tendremos en breve otros 124 millones en la duplicación Calahorra-Alfaro, además de las variantes que tenemos en marcha más en enlace de Lodosa, en la autopista. No es que no se contemplen estas acciones que comenta, que se harán, pero con prioridades.

- ¿Y garantía presupuestaria?

- Al contrario que Adif Alta Velocidad, que tiene su propio presupuesto, en el Ministerio tenemos las limitaciones de los Presupuestos Generales del Estado. En el borrador para el 2018 hay un crecimiento de inversiones en carreteras y, si tenemos que prorrogar, lo que se hará en los primeros meses, se hará de momento con la misma cantidad que en el 2017. Por eso, no voy a hacer más compromisos que no pueda asumir presupuestariamente.

- ¿Acabamos el repaso con la A-12?

- Hemos empezado las obras entre Ibeas de Juarros y Burgos el 1 de noviembre, lo cual es muy buena noticia que se suma a la de Santo Domingo. Nos quedan los dos tramos intermedios, que son de mucha entidad. Estamos redactando los proyectos y cuando los tengamos podremos concretar plazos.