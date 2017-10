«La figura del empresario ya no es la de antaño y es preciso dignificarla» Marcolaín, ayer en las instalaciones de la FER. :: justo rodríguez La Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja echa andar con el reto de mejorar las competencias de sus socios y favorecer el relevo generacional José María Marcolaín Presidente de 'FER Joven' E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 4 octubre 2017, 18:42

José María Marcolaín preside la recién creada asociación que aglutina a los empresarios de toda la comunidad menores de 40 años. Integrada en la patronal riojana y la confederación española y transversal en cuanto a la actividad de sus socios (Comercio, Servicios, Industrias...), 'FER Joven' nace con el afán de atender a un colectivo con necesidades propias pero un contexto común al resto del empresariado.

-¿Qué objetivo se marca la asociación con su puesta en marcha?

-Dar voz a un sector muy concreto como es el de los empresarios menores de 40 años y focalizar la labor sobre todo en dos áreas: por un lado, potenciar nuestras capacidades para enfrentarnos desde La Rioja a un mercado global y, por otro, articular el relevo generacional en esas empresas que van incorporando a hijos o nietos que precisan estar formados para consolidar sus firmas y el tejido empresarial de la comunidad. Y una cuestión no menos importante como es el de las segundas oportunidades. No siempre las iniciativas triunfan al primer intento, sino que requieren una maduración y el espíritu de no decaer para volver a intentarlo.

«Ahondar en nuestras potencialidades hará que las empresas sean desde el principio competitivas»

-¿A qué tipo de joven empresario mira la asociación: a esos herederos de negocios familiares o a quienes inician su actividad?

-Esos son, en efecto, los dos perfiles más comunes entre los jóvenes empresarios y a los que pretendemos representar igualmente. Están los emprendedores que por vocación, oportunidad u otras circunstancias parten de cero y los que toman las riendas de un negocio familiar que en alguna medida también parten de cero, ya que lo que hacen, lo hacen con su propia metodología y deben de algún modo 'reinventar' su empresa.

-¿Solapa el campo de acción de la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja (Ajer)?

-Ajer hace unos años que ya no está operativa y nuestro colectivo carecía de representatividad. Además, nuestra asociación está integrada en la FER, con todos los beneficios que ello comporta.

-¿Tiene un joven empresario necesidades diferentes a otro de más largo recorrido?

-Nosotros tenemos quizás más dificultades para acceder a determinados mercados, disponer de líneas de financiación... Se requiere ahondar en nuestras potencialidades en materia de gestión, comunicación, idiomas o responsabilidad social para lograr que las empresas de La Rioja sean competitivas desde el principio. Todo ello está además imbricado en la necesidad de dignificar la figura del empresario, que ya no se corresponde con la de antaño sino que se trata de alguien que ya no está tan pendiente de sí mismo como de la empresa conceptuada como un equipo junto a los trabajadores en la que todos contribuyen a que el negocio funcione. Porque si funciona, el empresario cumple sus objetivos, el proyecto se gestiona mejor y las plantillas trabajan en un clima que favorece la meta de crear más empleos.

-¿Comparte las demandas de la patronal riojana en materia de financiación o infraestructuras?

-Todos los empresarios independientemente de la edad coincidimos en las inquietudes y en reivindicaciones similares. Ahí nos alineamos con las tesis tanto de la FER como de la CEAJE. Por otro lado, participar en ellas nos permite disponer de la infraestructura y medios suficientes para superar trabas respecto al acceso a nuevos mercados y participar en una red de trabajo a escala regional, estatal, europea e iberoamericana.

-¿Cómo observa 'FER Joven' la coyuntura en Cataluña y las consecuencias que podría generar una declaración de independencia?

-También aquí compartimos el mensaje del presidente de la FER, Jaime García-Calzada, en el sentido de que lo que debe primar en todo momento es la legalidad y el cumplimiento de las normas. Al margen de la actividad a la que se dedique o su edad, lo que un empresario siempre busca es certidumbre y estabilidad.

-¿Afectará ello a la situación económica? ¿Comparte el discurso de que hay una tendencia de mejora?

-La nuestra es una asociación multisectorial. En función de a qué rama se dedica cada socio, algunos apuntan en esa dirección pero otros observan aún dificultades. La conclusión es que aún queda mucho por hacer y no cabe relajarse mientras el nivel de paro sea alto y las empresas tengan dificultades para desarrollarse.