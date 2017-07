«La danza trasciende mucho más allá de nuestra comunidad» La alcaldesa de Anguiano, Gemma López, posa en la parte baja de la famosa Cuesta de los Danzadores. / Félix Domínguez Para Gemma López Hernáez, alcaldesa de Anguiano, «estas fiestas son las más emocionantes, entrañables y especiales para los anguianejos» FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Jueves, 20 julio 2017, 12:44

Aunque nació en Logroño, la alcaldesa de Anguiano, Gemma López, tiene a orgullo declarar que siente que vive en esta localidad «desde que nací». Profesora de Educación Primaria, señala que «desde hace varios años, mi pareja y yo decidimos fijar en Anguiano nuestra residencia aunque no tengamos aquí el trabajo».

-¿Cómo está siendo su experiencia al frente del Ayuntamiento?

-Está siendo súper intensa y muy gratificante. Intensa, porque aquí no hay horarios, yo aviso de horarios de atención en el Ayuntamiento pero lo cierto es que el trabajo es ininterrumpido, el despacho está en la calle y en las muchas reuniones en uno y otro lado para lograr lo mejor para tu pueblo. Gratificante, porque es maravilloso trabajar por tu pueblo, aunque surjan algunos problemillas, siempre me quedo con lo positivo y procuro aprender de lo que no ha salido bien.

-¿Qué balance hace del último año?

-Principalmente destacaría la celeridad con la que ha transcurrido y el balance sería positivo a pesar de que siempre hay proyectos que te gustaría acometer, pero que por problemas de plazos u otros inconvenientes, resultan difíciles de llevar a la práctica en el período planteado... Seguimos perseverando.

-De los proyectos que tenía, ¿cuántos se van realizando?

-En materia de infraestructuras estaría la primera fase de la calle Carrera y Enciendo; la mejora de la traída de aguas desde la Ermita al depósito; habilitación y creación de zonas para aparcamiento; acondicionamiento del entorno del Puente Gonzalo; entrada a las instalaciones deportivas y acera hasta la herrería; la construcción de una escollera en el río, optimizando su uso como mirador; ampliación y renovación del parque infantil e instalación de aparatos biosaludables... Pero aún queda mucho trabajo.

-¿Qué representan estas fiestas para Anguiano?

-Son las más importantes en el calendario festivo de nuestro pueblo, porque son las más emocionantes, entrañables y especiales para todos y cada uno de los anguianejos que las podemos disfrutar y de los que no pueden estar entre nosotros, pero que las viven con igual sentimiento.

-Y, ¿para usted?

-Para mí el sentimiento es el mismo que para cualquier anguianejo, y desde hace dos años le puedo añadir el tremendo orgullo y responsabilidad que supone ser la representante de nuestro pueblo.

-¿Qué supone para los anguianejos la danza de los zancos?

-El máximo orgullo y también el máximo compromiso y cuidado por tener, mantener y disfrutar de una danza ancestral y única en el mundo. La danza es una tradición centenaria capaz de provocar emociones únicas en cualquier anguianejo, sólo al escuchar las primeras notas de la gaita y tamboril y el golpear de las castañuelas. Y esto se respira y transmite en el ambiente a los numerosos visitantes que vienen a admirarla. Por supuesto, es necesario reconocer y agradecer el valor y la entrega de esos ocho jóvenes que hacen esto posible.

-Y, ¿de cara al exterior?

-La danza es una tradición que trasciende más allá de nuestra Comunidad, nuestro pueblo se convierte todos los años en el foco cultural a nivel regional, nacional e incluso internacional. Hasta aquí vienen medios de comunicación de la región, la nación y de fuera de España que luego plasman con las emisiones en directo en las cadenas nacionales, con noticias y entrevistas radiofónicas o con reportajes tanto en televisión como en prensa escrita .

-¿Se le saca suficiente partido turístico a la danza de los zancos?

-Creemos que no y en este sentido lo que estamos tratando y trabajando desde el minuto uno con la Consejería de Turismo y Cultura es el reconocimiento y respaldo institucional que merece nuestra danza.