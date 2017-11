Fedea: una noticia buena y otra mala Domingo, 26 noviembre 2017, 00:19

El 'think tank' Fedea presentó esta semana su informe sobre la situación financiera de las autonomías, que deparó para La Rioja algunas noticias: buenas y malas. Una buena, que se ve excluida de la peligrosa lista integrada por las regiones que gastan por encima de lo que exige la Ley de Estabilidad: diez casos de malas praxis donde, para su fortuna, no figura La Rioja, destinada según Fedea a acabar el 2017 con un leve superávit, del 0,3%. ¿La mala nueva para el consejero riojano del ramo, Alfonso Domínguez? Que la región lidera la clasificación autonómica de caída del resto de ingresos, esto es, la diferencia entre los ingresos no financieros corregidos y las entregas a cuenta y liquidaciones, con una preocupante merma superior al 19%.