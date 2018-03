La familia, el origen de todo Marta Rodríguez, periodista y madre, con su bebé en su puesto de trabajo en TVR. : / Juan Marín El cuarto eje del Pacto pretende potenciar maternidad y conciliación MARÍA CASADO Viernes, 23 marzo 2018, 10:31

No hay futuro sin familias. Por ello, para que la emancipación se haga efectiva uno de los aspectos que el Gobierno de La Rioja pretende fomentar es precisamente el de la familia y, por ende, todo lo que la hace posible: maternidad, conciliación, corresponsabilidad... De hecho la cuarta línea de actuación del Pacto de Emancipación es «Familia y fomento de la maternidad y paternidad».

Para conseguirlo son dos los objetivos específicos que se plantean: reducir la edad media de maternidad en La Rioja (que en 2016 se situó en 30,7 años) y aumentar el porcentaje de adopciones en familias jóvenes. «Estos objetivos responden a las demandas de los distintos grupos sociales y políticos, junto a nuestras inquietudes de políticas activas», explica Celia Sanz, directora General de Servicios Sociales del Gobierno riojano.

ACCIONES En marcha Programas Para madres jóvenes y jóvenes gestantes. Alojamiento Plazas públicas para la mujer. Más deducciones fiscales Por familias, hijos, etc., ampliadas este 2018. A medio plazo Libro blanco Redacción de un documento para la incursión de triple conciliación en políticas públicas. Corresponsabilidad Programa en el Centro de Apoyo a la Familia.

Para este año, tal como recalca Sanz, «nuestro objetivo es trabajar en igualdad. Por ello, lo referido a la reducción de la edad media de maternidad y las políticas de conciliación familiar y corresponsabilidad se van a trabajar de una manera coordinada con la elaboración del primer Plan de Igualdad». Dichos objetivos, «ambiciosos», como reconoce la directora General, son el punto de partida para ir diseñando medidas y acciones concretas que permitan ir lográndolos.

«El cambio empieza en la juventud, pero debemos promover medidas» celia sanz

¿Qué edad media se ponen como meta para la maternidad? «No hay una cifra concreta», admite la directora General, «lo que sí que queremos es que en un medio-corto plazo se vea reducida. ¿Cómo lograrlo? A través de la incentivación y esto pasa por la conciliación».

Por eso, si bien la maternidad y la decisión de trabajar o no debe partir de la libertad de elección de las mujeres, tal como apunta Sanz, «si implantamos medidas que ayuden a esa conciliación pues será más sencillo el plantearse ser madre y no tener que estar esperando a una posición más asentada, etc.». «El cambio empieza en la juventud, pero debemos promover acciones».

Una cuestión transversal

Sin embargo, estos objetivos no se buscan de forma independiente, «es una cuestión transversal: no podemos avanzar en el eje de familia si no avanzamos en empleo y en vivienda, es una labor de conjunto», destaca la directora General de Servicios Sociales.

Taller 3: Debate público En el Foro para la Emancipación de los Jóvenes, de hoy, en Franco Españolas, uno de los momentos en los que familia, maternidad, conciliación y corresponsabilidad van a ser protagonistas tendrá lugar, a las 17.30 horas, en el taller 3. «Van a participar familias numerosas, también con discapacitados, jóvenes, etc. Se va a contar con un testimonio de una empresa con un programa de conciliación... Es decir, múltiples colectivos, para entre todos generar un debate y reflexionar, hacer un taller operativo», indica Celia Sanz.

En lo concreto de Familia, habrá medidas de nueva creación, pero hay otras que ya están implantadas, como el programa de madres jóvenes y jóvenes gestantes, el de alojamiento a la mujer, etc., «que están siendo exitosos», en palabras de Celia Sanz.

Otra acción ya en marcha son las deducciones fiscales para las familias, que hace apenas un mes destacaban el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, y el de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar.

Pero se quiere ir más allá y para alimentar y enriquecer, precisamente, las acciones futuras se ha organizado hoy el encuentro Foro para la Emancipación de los Jóvenes.«Las medidas de conciliación y de corresponsabilidad, en las que se quiere incidir, se empezarán a trabajar ya, a través de ese Plan de Igualdad, y el objetivo es que para finales de año esté elaborado ese plan y a partir de él establecer ejes de actuación más definidos», concluye la responsable de Servicios Sociales. Un libro blanco de conciliación en políticas públicas y programa de apoyo a las familias son algunas de las acciones previstas.