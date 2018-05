Durante estos días incómodos, me he mantenido al margen de la barahúnda que pretende quemar (de momento en efigie) a los tres magistrados que han condenado a nueve años de cárcel a los energúmenos de La Manada. No lo he hecho por simpatía con esos cinco esperpentos: los considero -huelga decirlo- la hez de la tierra, escoria infecta, y si ahora el Tribunal Superior de Navarra les aumenta la condena, me parecerá de perlas. Pero confieso que las unanimidades vociferantes me escaman bastante, sobre todo cuando observo que al frente de las masas se han ido colocando, con la tea encendida, individuos tan turbios y tan llenos de segundas intenciones como Rafael Catalá o Pablo Iglesias. Tampoco me creo, a bote pronto, el cliché de los tres jueces como cerdos machistas que firman sus sentencias mientras beben pacharán, se fuman unas farias y ojean las interviús en el casino de Pamplona. Quizá porque dos de ellos habían dictado antes fallos durísimos en caso de violencia machista o de agresión sexual y porque la tercera es una magistrada progresista, miembro de Jueces para la Democracia. Además, el juicio fue a puerta cerrada, con lo que solo ellos tuvieron acceso a las pruebas y a las declaraciones de víctima, acusados y testigos. Y conviene recordar que aquí se está juzgando un caso concreto, no una causa general, y que, ante la duda más leve, el juez debe inclinarse siempre por el supuesto más favorable para el acusado.

Las sentencias judiciales pueden y deben ser objeto de crítica pública, incluso acerba. Pero me parece una grave irresponsabilidad -y una frivolidad intolerable- denostar así un fallo sin habérselo leído (enterito, incluido el voto particular y sin saltarse las partes aburridas). Y, a tenor de muchas de las reacciones, estoy descubriendo que casi nadie lo ha hecho.