Fallece 'Juanín' Cossent, histórico periodista de RNE en La Rioja Asturiano de pro, llegó a fundar y presidir el centro de esa comunidad en La RIoja LA RIOJA Logroño Jueves, 19 octubre 2017, 20:33

Juan Ignacio Cossent, periodista asturiano que desarrolló casi toda su carrera profesional en La Rioja, falleció este jueves en un centro hospitalario de Vitoria, a los 62 años de edad. Cossent se prejubiló en el 2007 de Radio Nacional de España, emisora donde trabajó durante 22 años y donde alcanzó en el año 2000 el cargo de director en funciones. Anteriormente ocupó el puesto de jefe de servicios informativos.

Periodista muy popular en la región, conocido familiarmante como Juanín, Cossent recordaba en un reportaje publicado en Diario LA RIOJA en el año 2010 su fecunda trayectoria. «Soy de esos raros que saca una plaza para televisión y luego hace una oposición para la radio», recalcaba.

Asturiano de pro, Cossent llegó a fundar y luego a presidir durante más de una década el Centro Asturiano en La Rioja. Antes, como periodista, «había hecho de todo» confesaba, antes de entrar en la radio pública, que era su auténtica pasión. Con sus compañeros de instituto montó en Asturias su primer periódico, luego colaboró con un diario de Oviedo mientras estudiaba la carrera, en Madrid trabajó en la agencia Colpisa y publicó de freelance, montó más tarde una emisora pirata que luego pasó a ser municipal... «Siempre hice actividades relacionadas con el periodismo», rememoraba.

Ya en RNE, «fui peón y fui cabo y volví a peón», hasta que llegó la hora de prejubilarse. «Yo fui de los últimos, me cogió con 52 años, y entonces casi no me dio tiempo a pensarlo», afirmaba en aquella entrevista con ese acento asturiano que siempre conservó, aunque nunca dejó de considerarse «riojano de adopción».